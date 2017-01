VIDEO. La mer Noire partiellement gelée après une vague de froid en Europe centrale

La mer Noire était... toute blanche, samedi 7 et dimanche 8 janvier. Après une vague de froid exceptionnelle, et des températures qui sont descendues jusqu'à -30°C en Europe centrale, des plaques de glace de plusieurs centimètres se sont formées sur la mer, près des falaises de Constanta, dans l’est de la Roumanie.

Plusieurs ports fermés

Après un accident de bateau, les autorités fluviales roumaines ont décidé de fermer certains ports, dimanche 8 janvier. En Serbie, la température la plus basse a été enregistrée dimanche dans la ville de Sjenica, dans le sud-ouest du pays, avec -33°C, et la navigation sur le Danube et la Sava a été interrompue.

Le trafic sur le Bosphore, l'un des détroits les plus empruntés du monde, a été à nouveau complètement interrompu lundi par les gardes-côtes, malgré une reprise dimanche, du fait de la mauvaise visibilité.