VIDEO. Regardez l'arrivée de la tempête de neige sur New York en timelapse

La "tempête du "pi day". C'est ainsi qu'a été malicieusement baptisée la tempête de neige Stella sur le nord-est des Etats-Unis, mardi 14 mars, jour de la célébration annuelle du nombre pi. Le météorologiste Ron Murphy en a profité pour filmer pendant plusieurs heures l'arrivée de la neige dans l'Etat de New York.

Dans cette vidéo en timelapse (ultra-accéléré image par image), on voit un décor se couvrir de neige sur une terrasse. Le tout a été réalisé avec trois caméras. Ron Murphy a twitté sa vidéo avec ce commentaire : "Je ne suis pas sûr que cela rendra bien sur Twitter."

La tempête de mardi a engendré la fermeture des écoles et l'annulation de milliers de vols, même si elle s'est avérée moins sévère qu'annoncé sur New York et la côte atlantique.