Pyrénées-Atlantiques : un skieur retrouvé sain et sauf après avoir passé une nuit accroché à un arbre

Porté disparu la veille à Artouste, dans les Pyrénées-Atlantiques, un jeune skieur a finalement été retrouvé sain et sauf dans la matinée du mardi 31 janvier, selon France Bleu Béarn.

Bloqué à flanc de montagne

Le jeune homme de 22 ans a fait une chute d'une cinquantaine de mètres sur une zone hors-piste. Il s'est retrouvé bloqué toute une nuit à flanc de montagne, accroché à un arbre pour ne pas tomber plus bas, sans pouvoir prévenir les secours, alors que la température était tombée à 3 degrés. Les gendarmes ont fini par le repérer après plusieurs passages en hélicoptère. "Mathias n'arrêtait pas de se taper, il avait les mains et les pieds gelés. Il a crié toute la nuit pour réchauffer son corps.", a expliqué la mère du skieur à France Bleu Béarn.

Répéré grâce à sa veste fluo

Son fils raconte avoir vu une petite avalanche passer à quelques mètres de lui. "La première fois [qu'il a vu passer l'hélicoptère des secours] il a levé les bras mais l'hélicoptère n'a rien vu, puis il est revenu mais toujours pas vu Mathias et puis mon fils a secoué sa veste fluo et là les secours l'ont vu" Le skieur, originaire de Nogaro dans le Gers, souffre de plusieurs hématomes et d'épuisement. Il est sorti des urgences de l'hôpital de Pau mardi en fin d'après-midi.