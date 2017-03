Trois départements en alerte orange "neige et verglas" dans le sud du Massif central, plus de 3000 foyers privés d'électricité

Le Cantal, l'Aveyron et le Tarn sont les trois seuls départements maintenus en vigilance orange "neige et verglas", prévient Météo France, samedi 4 mars. Des chutes de neige lourde et collante sont attendues jusqu'à très basse altitude, tenant généralement au-dessus de 500 mètres, localement plus bas.

La vigilance orange instaurée vendredi a été levée samedi vers 10 heures pour les départements de la Drôme et de l'Ariège, ainsi que dans les départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse, qui étaient quant à eux sujets, en plus, à des risques de vents forts.

Des milliers de foyers privés d'électricité

Les rafales qui ont balayé ces départements ont provoqué de nombreuses coupures d'électricité, en particulier en Auvergne : dans un communiqué, Enedis, la société qui gère le réseau (ex-ERDF), indique que 1500 foyers sont privés d'électricité dans le Cantal.

D'autres départements sont concernés : 850 foyers n'ont plus accès au réseau en Haute-Loire, 500 dans le Puy-de-Dôme et 200 dans l'Allier. Un retour à la normale est prévu en fin de soirée, promet Enedis, "si les conditions météorologiques ne se dégradent pas", dans ce communiqué cité par La Montagne.