Neige et verglas : alerte orange en cours en Ardèche, en Haute-Loire et en Lozère

Si vous habitez les Cévennes, préparez vos après-skis. Météo France a décidé de maintenir l'alerte neige et verglas en Ardèche et de la déclencher en Haute-Loire et en Lozère, jeudi 26 janvier à 16 heures. Par ailleurs, le niveau de vigilance orange a été levé dans la Drôme et le Vaucluse.

Météo France note des chutes de neige continues, dans les trois départements placés en vigilance orange. L'institut a relevé, jeudi, "une vingtaine de centimètres à Mende et une dizaine de centimètres au Puy. Sur les Cévennes ardéchoises, au-dessus de 1 000 mètres d'altitude, une trentaine de centimètres est probable."

De nouvelles chutes de neige pendant la nuit

Selon les prévisions de Météo France, "des chutes de neige modérées et continues se poursuivront en journée de vendredi sur le relief cévenol. Sur la Haute-Loire, Le Puy en particulier, on attend 5 à 15 cm de neige fraîche supplémentaires dans le courant de la nuit prochaine. Sur la Lozère, Mende en particulier, on attend de 5 à 15 cm de neige fraîche supplémentaires dans le courant de la nuit prochaine."