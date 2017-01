Ce qu'il faut savoir de la vague de froid qui va frapper la France la semaine prochaine

Un froid glacial va faire frissonner la France métropolitaine dès mardi 17 janvier. Après le départ de la tempête Egon, qui a privé jusqu'à 330 000 foyers d'électricité dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 janvier, la France va connaître une vague de froid particulièrement intense la semaine prochaine. Voici ce qu'il faut savoir.

A quoi faut-il s'attendre ?

Les températures vont progressivement diminuer dans le week-end pour descendre en dessous de 0°C à partir de mardi, selon Météo France. De fortes gelées sont à prévoir. "De nombreuses régions, à l’exception des littoraux atlantiques et méditerranéens, connaîtront des journées sans dégel dès mardi", prévient l'établissement public.

Les températures pourraient être entre 5,8°C et 8,8°C inférieures aux normales saisonnières, selon les prévisions actualisées, vendredi, par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE, mais encore ajustables dans les jours qui viennent.

En cause, de l'air glacial provenant de Sibérie et du nord de l'Europe. La vague de froid a, par ailleurs, déjà traversé l'Europe et provoqué la mort d'au moins 60 personnes, notamment en Pologne, Roumanie, et dans les Balkans, d'après le dernier bilan établi mardi.

Combien de temps cette vague de froid va-t-elle glacer la France ?

La vague de froid doit arriver dès le début de la semaine pour atteindre un pic mercredi. "Cet épisode très hivernal devrait se poursuivre au moins jusqu’en fin de semaine", estime Météo France.

Un phénomène météorologique similaire avait touché la France en février 2012, rappelle l'organisme. Le thermomètre était alors descendu localement à "-16°C voire -18°C jusqu'à basse altitude". L'épisode avait alors duré dix jours.

Y aura-t-il des coupures de courant ?

Ces températures basses vont s'accompagner d'une forte hausse de la consommation de courant, alors que de nombreux foyers se chauffent à l'électricité. Le gestionnaire du réseau d'électricité en France, RTE, a annoncé vendredi qu'il envisageait de déclencher, dès mardi, "une partie" des mesures exceptionnelles prévues pour répondre aux besoins lors d'une vague de froid.

Plusieurs dispositifs sont prévus : l'arrêt de l'approvisionnement en électricité volontaires de 21 sites industriels, en échange d'une compensation financière. Si cela ne suffit pas, RTE pourra réduire la tension sur le réseau sans interrompre l'alimentation.

Des coupures momentanées ne sont pas totalement écartées. Il s'agirait de coupures programmées et annoncées à l'avance, d'une durée maximale de deux heures pour les foyers concernés. "A ce stade (vendredi), il n'y a pas de coupures programmées", précise néanmoins un porte-parole de RTE.

L'inquiétude sur la capacité de la France à répondre à ce pic de consommation a grandi depuis qu'une vingtaine de réacteurs nucléaires ont été mis en maintenance. La France fait habituellement fonctionner 58 réacteurs dans 19 centrales nucléaires.