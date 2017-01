VIDEO. Italie : couple miraculé de l'avalanche dans les Abruzzes raconte les 60 heures passées sous la neige

Georgia Galassi a passé 60 heures sous des tonnes de neige, son compagnon Vincenzo Forti avait été extrait des décombres quelques minutes auparavant Le couple d'Italiens raconte à France 2 l'attente et enfin l'arrivée des sauveteurs sous l'hôtel de luxe Rigopiano enseveli sous une avalanche à Farindola, dans les Abruzzes, dans le centre de l'Italie, à 1 200 m d'altitude

"Nous étions côte à côte sur un canapé, comme maintenant, quand on a entendu une énorme explosion, et on a senti comme une vague qui nous a submergés" explique Georgia Galassi. Leurs smartphones ont servi de source de lumière au couple, mais que le premier jour. "On a essayé d'entrer en contact avec les autres [clients et employés de l'hôtel] , mais la seule chose que l'on entendait c'était le bruit de débris qui tombait sur nous" confie-t-elle

La délivrance est venue lorsqu'ils ont entendu des voix : celles des secouristes, les pompiers italiens. "Il a fallu encore dix heures de plus pour nous sortir de là" raconte Vincenzo Forti. Le couple rescapé garde beaucoup de gratitude envers les secouristes : "Ils ont été formidables, ils n'ont jamais arrêté de nous parler, "ajoute Georgia Galassi. 29 morts au total ont été dénombrés dans l'hôtel dévasté par une avalanche

