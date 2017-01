VIDEO. Avalanche en Italie : des survivants sont extraits des décombres

franceinfo avec AFP et Reuters

Des survivants ont été extraits vendredi 20 janvier des décombres de l'hôtel Rigopiano à Farindola, dans les Abruzzes, 48 heures après une puissante avalanche. Les images filmées par des secouristes italiens montrent un enfant puis sa mère de retour à l'air libre.

Un total de huit survivants, dont deux enfants, ont été sauvés selon la police. "Les fillettes sont petites, elles ont 5 ou 6 ans", a déclaré à l'AFP Marco Bini, un responsable des secouristes de la police, précisant que les survivants avaient été retrouvés dans la cuisine de l'hôtel. "Nous avons trouvé six personnes dans la cuisine de l'hôtel, dans une poche d'air, dont une mère et sa fille. Ils allaient tous relativement bien, même s'ils avaient très froid", a-t-il ajouté, sans préciser où avaient été retrouvés les deux autres survivants.

Une vingtaine de personnes étaient encore portées disparues vendredi en début d'après-midi dans ou autour de l'hôtel. Les secouristes ont étudié les plans de l'établissement, mais "après l'avalanche on ne sait plus trop où sont les choses", a expliqué Marco Bini. "De nouvelles pelleteuses arrivent maintenant sur le site. Les recherches vont se poursuivre. Nous espérons qu'il y a d'autres poches d'air et que la neige a évité que les gens aient trop froid, en isolant comme un igloo", a encore déclaré le policier.