Tempête Marcel : le risque d'avalanche à un niveau "extrêmement élevé" dans les Pyrénées-Atlantiques

La tempête Marcel, qui a commencé à s'abattre dimanche 5 février sur le quart Sud-Ouest de la France, augmente le risque d'avalanche à un niveau "extrêmement élevé", selon la préfecture des Pyrénées-Atlantiques jointe par franceinfo.

Le risque d'avalanche a déjà été élevé au niveau 4 sur 5, à savoir un risque "fort" samedi après-midi pour la tempête Leiv. "Nous nous attendons à l'élévation probable de ce niveau dans les heures qui viennent", au niveau 5 (risque très fort) prévient la sous-préfète du département, Catherine Séguin.

Des vents à 100 km/h

Il a beaucoup neigé ces derniers jours dans le massif montagneux des Pyrénées, et avec la tempête ce sont des pluies et des vents à plus de 100 km/h qui balaient la haute montagne depuis dimanche matin, en plein début des vacances d'hiver pour la zone C.

"Le manteau neigeux va s'humidifier en surface, il y a dès lors des risques d'avalanche de surface dans les pentes raides", explique la sous-préfète.