Savoie : un Néerlandais tué et deux disparus après une avalanche à Valfréjus

Les trois snowboarders s’étaient engagés dans le couloir du Seuil, un secteur connu des pratiquants de hors-piste à Valfréjus (Savoie). L'un d'eux, un Néerlandais, est mort emporté par une avalanche, mardi 7 mars dans l'après-midi, tandis que les deux autres sont toujours portés disparus, rapporte France Bleu Pays de Savoie.

Les recherches ont repris mercredi à 7h30, mais toute la pente n’est pas purgée. D’après les secours, il y a peu de chances de retrouver les deux autres snowborders en vie.

Alertés par leur absence, mardi soir, le peloton de gendarmerie de haute montagne de Modane a dû attendre que les conditions climatiques soient favorables, peu après 21 heures, pour démarrer les recherches par hélicoptère, rapporte France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

Un secteur réputé dangereux

Selon la gendarmerie, les trois jeunes Néerlandais auraient quitté le domaine balisé de la station savoyarde mardi dans l'après-midi pour s'aventurer dans le couloir du Seuil, zone réputée dangereuse et avalancheuse.

Mais visiblement, les snowborders ne connaissaient pas ce secteur, où la pente est raide. De plus, le risque d'avalanche était fort, de 4 sur une échelle de 5. Les trois jeunes gens n’étaient pas non plus équipés de détecteurs de victimes d’avalanches.