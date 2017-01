Pyrénées-Atlantiques : une avalanche fait un mort dans la vallée d'Ossau

Un groupe de trois skieurs de randonnée a été surpris par une avalanche dans l'après-midi du samedi 14 janvier dans la vallée d'Ossau, dans les Pyrénées-Atlantiques, selon les informations de France Bleu Béarn.

Un survivant donne l'alerte

L'avalanche est survenue hors du domaine skiable du vallon de Gabardères, sur la commune de Laruns, et a causé la mort d'une randonneuse et fait un blessé grave. Un des membres du groupe a pu se dégager et donner l'alerte peu après 13 heures.

Une avalanche a surprisun groupe de skieurs de randonnée, samedi 14 janvier 2016. (VISACTU)

L'hélicoptère de la sécurité civile de Pau est arrivé sur place vers 13h30. Les conditions de vent, de neige et de nébulosité n'ont pas permis de s'approcher au plus près. Les six secouristes ont dû progresser dans une importante épaisseur de neige, jusqu'au lieu de l'avalanche à 2 400 m d'altitude.

"Tous les pisteurs des stations ont été appelés", a précisé France 3 Aquitaine. Le facteur temps est primordial quant à l'espérance de survie des personnes ensevelies.