DIRECT. Hôtel dévasté par une avalanche en Italie : six survivants ont été localisés par les pompiers. Suivez notre direct

Manuel Valls à la rencontre de son "gifleur", Michèle Alliot-Marie à l'abordage du droit de grève des fonctionnaires... Découvrez nos cinq infos quotidiennes sur la campagne présidentielle.

Agée de 16 ans, Jackie Evancho va entonner l'hymne américain lors de l'investiture de Donald Trump. Avant elle, des chanteuses comme Aretha Franklin ou Beyoncé ont marqué le début de mandat d'autres présidents. Souvenirs.





: Plutôt en vue lors du débat d'hier soir, François de Rugy s'est notamment distingué sur les questions de parité, proposant un congé parental avant la naissance, pour permettre "une formation au partage des tâches" entre les parents. Une proposition qui lui a valu un tacle de la conseillère régionale Emmanuelle Bouchaud, ex-compagne et mère des enfants de François de Rugy.

: Opération médiation en Gambie, où le président battu Yahya Jammeh refuse de quitter le pouvoir. Les chefs d'Etat mauritanien et guinéen s'apprêtent à lui proposer "des pistes de solution, notamment un exil dans le pays de son choix", selon la présidence guinéenne. En cas d'échec dans les prochaines heures, il s'expose à une intervention militaire.

"Il y a six personnes retrouvées vivantes et ils sont en train de les extraire."



Le gouvernement italien indique que l'opération de sauvetage des survivants localisés dans l'hôtel touché par une avalanche a débuté.



: Pour poursuivre le voyage musical dans les contrées froides, nos internautes @stephanie et @Eclipse vous proposent respectivement de découvrir le "superbe talent" de la Québécoise Beyries et le "black metal froid et enivrant" des Biélorusses de Dymna Lotva. Bonne écoute !

Bonjour à tous ! Pour bien finir cette semaine glaciale, durant laquelle vous avez pu écouter l'Islandais Asgeir, les Suédois de Simian Ghost et la Norvégienne Ary, je vous emmène aux îles Féroé. Voici le groupe Orka, qui a notamment collaboré avec Yann Tiersen.



Il est l'heure de passer la main à Yann Thompson, qui suivra avec vous la mission de sauvetage des victimes de l'avalanche, dans le centre de l'Italie, mais aussi l'investiture de Donald Trump, avec notre Team USA maison. Bon après-midi !





: "Ils sont vivants et nous leur parlons", a affirmé un porte-parole des pompiers à l'agence Reuters.

: Les pompiers ont localisé six personnes en vie, dans l'avalanche qui a englouti un hôtel dans les Abruzzes, annonce l'agence de presse italienne Ansa.

: Rachida Dati flingue au passage NKM, désignée comme candidate aux législatives dans la circonscription de François Fillon à Paris. "Nathalie Kosciusko-Morizet a toujours trahi ses électeurs", a-t-elle lancé, sur franceinfo.

: "François Fillon a besoin de tout le monde pour gagner. Il a besoin de nous tous. Je lui dis, s'il s'agit de ma petite personne, 'cher François, la vengeance n'est pas une politique'."



Hier dans Le Parisien, aujourd'hui sur franceinfo. Rachida Dati a un message à faire passer à François Fillon. Elle insiste sur le fait qu'il "ne faut pas confondre autoritarisme et rassemblement".

Un restaurant de Washington, non loin de la Maison Blanche, propose aux anti-Trump de noyer leur chagrin avec un Donald Trump et un Vladimir Poutine en carton. Notre journaliste Marie-Adélaïde Scigacz, qui n'a pas eu le droit d'entrer dans le Trump Hotel voisin, y a passé la soirée et la raconte.









: "Je venais de déjeuner là et je m'apprêtais à me rendre à la frontière où l'on m'avait signalé un important déploiement de forces de l'ordre quand ils sont arrivés avec visières, gilets tactiques, bombes lacrymos, bâtons, etc. Il y avait aussi des enquêteurs en civil. Il y avait quatre personnes sur place et des jeunes [migrants] effarouchés. J'ai pu faire quelques images, c'était cordial puis à deux reprises ils m'ont fait une clé de bras et m'ont plaqué au sol avant que je puisse recommencer à travailler."



Un photographe de Libération, venu déjeuner avec les bénévoles du collectif Roya Citoyenne, raconte à l'AFP avoir été malmené par les forces de l'ordre lors d'une perquisition musclée menée chez Cédric Herrou hier après-midi.

: Le frère de l'agriculteur Cédric Herrou et une militante du collectif d'aide aux migrants Roya Citoyenne ont été arrêtés et placés à leur tour en garde à vue, une journée après la nouvelle interpellation de Cédric, selon l'avocat de l'agriculteur.

Depuis des mois, Donald Trump le promet : il va "rendre sa grandeur à l'Amérique". Franceinfo vous livre les grandes lignes de son programme, des propositions les plus incongrues aux plus crédibles.









: Plus de 45 000 personnes ont fui la Gambie ces derniers jours, en majorité vers le Sénégal, selon l'ONU. Cet exil s'est accéléré depuis mercredi soir, selon le reporter de la radio RFI.

@Anonyme : En effet, la Haute Autorité confirme avoir été saisie par l'équipe d'Arnaud Montebourg, à propos d'une sortie publique de Benoît Hamon, considérée comme "hors des délais de la campagne". Cet article vous en dira plus.









: Bonjour, est-il vrai que Montebourg a saisi la haute autorité des primaires contre Hamon ?

Invité de BFMTV, Manuel Valls assure qu'il va rencontrer le jeune homme qui l'a giflé, mardi. C'est son agresseur qui en a fait la demande. "Je veux essayer – jamais de l'excuser – mais de comprendre", explique l'ancien Premier ministre.







Avant que Donald Trump prête serment, cet après-midi, je vous invite à lire ou relire le reportage de ma collègue Marie-Adélaïde Scigacz. Elle s'est rendue à Warren, dans l'Ohio, une petite ville historiquement démocrate qui a voté massivement pour Obama en 2012 et s'est tournée Trump cette année.









Le 14 juillet 2016, Samia assiste à un concert sur la promenade des Anglais. Elle n'a entendu ni cris ni bruit de camion quand soudain, quelqu'un l'avertit qu'elle va "être percutée" et la tire en arrière. Elle reçoit un coup sur la tête et pense avoir été heurtée par le camion. A visage caché, elle fait le récit de cette nuit terrible pour "Complément d'enquête".



(COMPLEMENT D'ENQUETE /FRANCE 2)



: #ETAT_ISLAMIQUE @Anonyme : Le groupe Etat islamique estime d'abord que les statues sont de l'idolâtrie, d'où les nombreuses destructions de monuments religieux. Mais ces destructions et pillages ont surtout une motivation financière. Il faut savoir qu'il existe une véritable mafia intéressée par ces vestiges et leur valeur, ce qui offre aux jihadistes un marché potentiel qui leur permet de financer leurs actions.

: Pourquoi l'Etat islamique s'attaque aux vestiges historiques ? Vu d'Occident, j'ai vraiment du mal à comprendre cette logique. Pourriez-vous nous expliquer leurs motivations ?

: Bonjour@zazi972, pas facile de faire un point ce matin, tant la situation est confuse en Gambie. Des dirigeants de pays membres de la Cédéao sont attendus à Banjul, la capitale du pays, pour une mission de la dernière chance. Ils vont tenter de convaincre le président Yahya Jammeh de quitter pacifiquement le pouvoir. Hier, des troupes de la Cédéao, conduites par le Sénégal et le Nigeria, sont entrées sur le territoire gambien à la demande du nouveau président Adama Barrow, qui a été investi depuis l'ambassade de Gambie à Dakar.

: Bonjour, un petit point sur la situation en Gambie - SVP ?

"C'est un cauchemar", raconte un secouriste à franceinfo. Plus les heures passent et plus les chances s'amenuisent pour retrouver des survivants dans les décombres de l'hôtel dévasté par une avalanche.





: Proverbe britannique : "La voile est le moyen le plus cher, le plus lent et le inconfortable pour aller d'un endroit à un autre."

: Alex Thomson est vraiment sans filtre, il raconte tout ce qu'il a vécu, sans tabou aucun. Ça change des discours un peu rodés !

: Le Gallois Alex Thomson a beau être épuisé, il a toujours le sens de l'humour. A son arrivée aux Sables d'Olonne, il raconte que le Vendée Globe est probablement "le régime le plus cher au monde".

: La cour d'appel de Liège (Belgique) a confirmé la condamnation de Dieudonné, pour avoir tenu des propos antisémites et révisionnistes lors d'un spectacle en mars 2012, annoncent les sites des journaux Le Soir et La Libre Belgique. L'humoriste est condamné à une peine de deux mois de prison et à une amende de 9 000 euros.



: En effet, @anonyme, le Breton Armel Le Cléac'h attendait Alex Thomson aux Sables, ce matin, pour le saluer.

: Alex Thomson salué par Armel Le Cleac'h sur le ponton. Grand respect entre les deux !

Donald Trump s'est souvent distingué par son absence totale de retenue sur Twitter, au point que son entourage tente parfois de l'arrêter dans son élan. Buzzfeed imagine ce que pourraient tweeter les politiques français, s'ils s'inspiraient du nouveau président américain. En voici deux exemples.



















Les jihadistes de l'Etat islamique recommencent à s'attaquer à des trésors archéologiques de Palmyre, en Syrie. Le Tétrapyle et la façade du Théâtre romain ont été détruits, selon le directeur des Antiquités de Syrie, Maamoun Abdulkarim.











Le saviez-vous ? Les fourmis ont un navigateur intégré très performant, qui leur permet de se guider, même à reculons, sans regarder derrière elles. Des chercheurs ont découvert tout récemment son fonctionnement, qui pourrait nous être très utile. Explications.









(ALAIN FOURNIER / BIOSPHOTO / AFP)



: Sur les 12 personnes interpellées dans l'enquête sur l'agression des policiers à Viry-Châtillon, en octobre dernier, sept doivent être présentés à un juge en vue d'une éventuelle mise en examen, et cinq ont été remis en liberté (dont un après moins de 24 heures de garde à vue), selon nos informations.

Voici les premières images de l'arrivée d'Alex Thomson, tout à l'heure, aux Sables d'Olonne.







: @anonyme @Olibrius : C'est une audience correcte. Le premier débat de la primaire de la gauche avait rassemblé 3,8 millions de spectateurs et le deuxième, diffusé sur des chaînes d'information en continu, seulement 1,75 million. A titre de comparaison, le dernier débat de la primaire de la droite, en novembre, avait attiré 5,1 millions de téléspectateurs.

: En comparaison avec le dernier débat avant le 1er tour de la primaire de la droit, ça donne quoi?

: C'est beaucoup ou pas beaucoup ?

: @anonyme : Le dernier débat avant le premier tour de la primaire de la gauche a rassemblé quelque 3,1 millions de téléspectateurs, hier soir sur France 2, selon Médiamétrie.



: Avez vous l'audience de ce 3eme dėbat ?

: "Je veux dormir."



Son vœu le plus cher ? Se reposer. Alex Thomson arrive épuisé aux Sables, car il n'a dormi que 5 heures, ces trois derniers jours. Mais il n'oublie pas de saluer la performance d'Armel Le Cléac'h, "un marin génial".



: @anonyme Bientôt ! Nous avons récupéré les images de son arrivée. Vous pourrez suivre la remontée du chenal des Sables d'Olonne dans notre direct. Alex Thomson s'exprime d'ailleurs en ce moment-même.

: Quelle heure pour la remontée du chenal ?

Il s'apprête lui aussi à quitter la Maison Blanche. Pendant huit ans, le photographe Pete Souza a suivi Barack Obama comme son ombre. Depuis son investiture, le 20 janvier 2009, à sa dernière conférence de presse, avant-hier, franceinfo retrace ces huit années en images.















: @Paupau : Vous pourrez suivre toute la cérémonie sur franceinfo, sur notre site, mais aussi à la radio et à la télé. Elle débutera à 15h30 (heure de Paris), et se poursuivra jusqu'à environ 22 heures. Le programme est ici.

: Peut-on voir en direct les images de la cérémonie d'investiture ?

Brenda, Guatémaltèque, vit aux Etats-Unis depuis 13 ans, avec son mari et ses deux enfants, tous trois de nationalité américaine. L'arrivée de Donald Trump au pouvoir l'inquiète. Plus que jamais, elle s'inquiète de la perspective d'une expulsion, qui briserait sa famille. Je l'ai rencontrée, chez elle, non loin de la Maison Blanche.









(MARIE-ADELAIDE SCIGACZ / FRANCEINFO)



: Bravo champion, 2e mais quand même c est grâce à toi qu il y a eu du suspense en cette fin de VENDÉE GLOBE

: Alex Thomson termine son Vendée Globe en 74 jours 19 heures, 35 minutes et 15 secondes, soit tout juste 16 heures après Armel Le Cléac'h.

: Il est arrivé. Le Gallois Alex Thomson boucle le Vendée Globe en deuxième position, après Armel Le Cléac'h.







: Ça y est, Alex Thomson a passé la ligne !

Avant de foncer dans la foule, tuant trois personne et en blessant 20, le conducteur de Melbourne avait déjà été filmé conduisant de manière dangereuse à une intersection. Il a été arrêté, et la piste terroriste est écartée pour expliquer son acte.





Alex Thomson a peut-être attendu le lever du soleil pour arriver aux Sables d'Olonne, mais cela valait le coup, la lumière est magnifique.







C'est parti ! Alex Thomson arrive aux Sables d'Olonne, et le direct a débuté sur le site de la course.









: #AUSTRALIE @Paupau : Nous ignorons encore ce qui a poussé ce conducteur à foncer sur des piétons, tuant 3 personnes, à Melbourne. La police a toutefois évoqué une piste. "Nous pensons que cela est lié à une attaque au couteau survenue plus tôt dans le sud de la ville", a déclaré Stuart Bateson, le commandant de la police locale.

: Avons nous d'autres informations ? Le motif peut être ?

: Je dirais plutôt "Alex Thomson arrive plus tard comme prévu", puisque c'est monnaie courante depuis un certain temps que le 2ème ralentisse pour laisser profiter au premier l'arrivée dans le chenal et aussi parce que, pour la médiatisation de l'événement mieux vaut arriver de jour quand le chenal est bondé... Mais personne n'en parle... Le vrai esprit voile c'est l'arrivée de la route du rhum 78... Olivier de Kersauzon avait raison de fuire ces contraintes liées à la sphère mediatique... L'aventure et la régate ne sont plus et sont remplacés par le sport extrême "spectacle"

: Dans les commentaires, regrette la médiatisation des courses de voile, qui selon lui, on changé l'esprit de la voile, rappelant l'arrivée au coude à coude de Michel Malinovsky et Michaël Birch, à Pointe-à-Pitre, à l'issue de la Route du Rhum, en 1978. Moins de 2 minutes séparaient alors les skippers.

: En huitièmes de finale, Tsonga affrontera l'Australien Bernard Tomic, 27e mondial, contre lequel il a toujours gagné, ou le Britannique Dan Evans (51e) pour la première fois.

Test réussi. Au terme de quatre manches serrées, Jo-Wilfried Tsonga a passé avec succès son premier test à l'Open d'Australie en gagnant un gros combat contre l'Américain Jack Sock, 20e mondial, 7-6 (7/4), 7-5, 6-7 (8/10), 6-3 et s'est qualifié pour les huitièmes de finale.







: Le département de Vendée publie cette belle photo du voilier d'Alex Thomson, approchant de la ligne d'arrivée, juste avant le lever du soleil.

C'est un phénomène étrange, observé au Brésil, en Afrique du Sud, en Namibie, en Australie... La végétation, rare, dessine parfois des cercles sur le sable. D'où viennent ces "cercles de fées" ? Pour l'instant, nous n'avons que des pistes. Les voici.









(THOMAS DRESSLER / BIOSPHOTO / AFP)



C'est l'affaire de quelques clics, mais ceux-là décident de votre avenir. Depuis ce matin, quelque 800 000 futurs bacheliers ou étudiants en réorientation peuvent se rendre sur la plateforme APB (admission post-bac), pour y formuler leurs vœux. Facile ? Pas toujours. Franceinfo a interrogé trois étudiants qui en gardent un très mauvais souvenir.









(MAXPPP)

: Alex Thomson approche des Sables d'Olonne plus tard que prévu. La vidéo en direct n'a pas encore démarré sur le site de la course, mais les curieux pourront regarder le Gallois arriver par ici.

Alors que des manifestations anti-Trump se préparent à Washington, des centaines de Philippins ont déjà commencé à défiler devant l'ambassade des Etats-Unis, à Manille, sous le slogan "Dump Trump" ("Jetez Trump").











D'ailleurs, comment les Européens voient-ils le nouveau président des Etats-Unis ? Selon un sondage Odoxa pour franceinfo, ils le jugent "agressif, raciste, dangereux, démagogue, mais dynamique". En tout, huit Français sur dix, et plus de trois-quarts des Européens ont une mauvaise opinion de Donald Trump.









Les récentes déclarations de Donald Trump sur l'Union européenne font craindre pour les relations diplomatiques entre l'Europe et l'Amérique. L'alliance transatlantique serait-elle menacée ? Eléments de réponse.







: @anonyme : Bientôt. Il est attendu autour de 8 heures ce matin !







: Et quand arrive Alex Thomson? Merci

Des dizaines de secouristes ont travaillé toute la nuit autour de l'hôtel dévasté par une avalanche dans le centre de l'Italie, mais le faible espoir de retrouver des survivants s'amenuise au fil des heures. Ce matin, au moins 25 personnes sont toujours portées disparues.











: Michèle Alliot-Marie "oublie" que nombre de fonctionnaires n'ont pas le droit de grève (Défense par ex.) et que les autres ont obligation d'assurer un service minimum (Santé par ex.)...

: Les fonctionnaires d'Etat n'ont déjà pas le droit de grève ! La fonction publique hospitalière oui, mais les agents sont réquisitionnés pour assurer la continuité des soins. On se demande bien à qui elle fait référence...? En voila une mesure inutile.

: Dans les commentaires, plusieurs d'entre vous répondent à la proposition de Michèle Alliot-Marie, qui souhaite interdire le droit de grève aux fonctionnaires.

: Au moins 90 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont été tuées lorsque l'armée de l'air nigériane a bombardé par erreur, mardi, dans le nord-est du pays le camp de déplacés ayant fui les violences de Boko Haram, selon un nouveau bilan de Médecins sans frontières.

"Est-ce que quelqu'un parmi vous a choisi comme directeur de campagne une femme ?" a demandé Léa Salamé. "Oui, moi", a glissé d'une petite voix François de Rugy, dans le silence gêné des cinq autres candidats hommes.



: "Je propose qu'il y ait l'interdiction du droit de grève pour les fonctionnaires afin d'assurer la continuité du service public."



Candidate à la présidentielle en dehors de la primaire de la droite, Michèle Alliot-Marie, dont on ignore si elle obtiendra ses parrainages, propose cette mesure choc, dans un entretien au Parisien.

L'investiture de Donald Trump, c'est aussi un impressionnant dispositif de sécurité.







(JEWEL SAMAD / AFP)





(ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)



: "Le spectateur a été héliporté depuis la spéciale disputée dans les Alpes-de-Haute-Provence vers l'hôpital de Nice. Malgré tous les efforts de l'équipe médicale, il est malheureusement décédé", a annoncé l'automobile club de Monaco (ACM), organisateur de l'épreuve, dans un communiqué publié cette nuit.

: La 85e édition du Rallye Monte-Carlo a été endeuillée par la mort d'un spectateur, percuté après la sortie de route de la Hyundai du pilote Néo-Zélandais Hayden Paddon, dès la première spéciale de l'épreuve.

: Pour suivre l'investiture de Donald Trump, nos collègues de franceinfo la radio viennent de démarrer leur édition spéciale. Vous pouvez l'écouter dans notre direct.

L'avalanche meurtrière survenue en Italie dans la nuit de mercredi à jeudi, dans les Abruzzes, a surpris par sa violence. Le phénomène est connu, mais rarement dans de telles proportions. France 2 explique pourquoi les avalanches sont si puissantes.





: La police précise que l'Open d'Australie n'est pas affecté par les événements et continuera normalement.

: La police de l'Etat de Victoria estime qu'il s'agit d'un acte "délibéré", mais qui ne serait pas lié au terrorisme.

: "Je peux confirmer que nous pensons que cela est lié à une attaque au couteau survenue plus tôt dans le sud de la ville", a déclaré à la presse Stuart Bateson, de la police de l'Etat de Victoria. "Le délinquant a été arrêté. Il n'y a à ce stade aucune menace supplémentaire pour la population."

: Trois personnes ont été tuées et 20 autres ont été blessées, à Melbourne, par une voiture qui a délibérément foncé dans la foule avant que son chauffeur ne soit arrêté, selon la police.

: L'autouroute A7 est rouverte complètement depuis 4 heures du matin, rapporte France Bleu Drôme Ardèche. L'axe a été coupé pendant plus de 15 heures, hier, après un accident survenu vers 13 heures entre deux poids lourds, dont l'un transportant du gaz, dans la Drôme.

L'Equipe choisit de se concentrer sur l'exploit d'Armel Le Cléac'h, qui a remporté hier, haut la main, le Vendée Globe.









Nombreux sont les quotidiens qui, ce matin, mettent Donald Trump à la une. En voici quelques-uns.































: Le narcotrafiquant Joaquin "El Chapo" Guzman a été extradé aux Etats-Unis, hier, après que la Cour suprême du Mexique a rejeté deux recours contre cette procédure. "El Chapo" est poursuivi au Texas et en Californie notamment pour trafic de drogue, homicide et blanchiment d'argent.

: Bonjour , le Gallois Alex Thomson est attendu sur la ligne d'arrivée autour de 8 heures (heure de Paris) ce matin, selon les organisateurs de la course.

: Bonjour ! Des nouvelles d'Alex Thomson sur le Vendée Globe ?

Vous ne connaissez pas forcément son nom, mais son visage était familier aux amateurs de séries télévisées. L'acteur Miguel Ferrer est mort hier des suites d'un cancer, à l'âge de 61 ans. Depuis les années 1980, il était apparu dans des dizines de films et séries, de Twin Peaks de David Lynch, à NCIS : Los Angeles.







Aujourd'hui encore, un beau soleil d'hiver brillera sur la France métropolitaine. Mais il ne nous réchauffera pas beaucoup. Regardez plutôt nos cartes, les températures restent majoritairement négatives.











: "J'ai vu, toute ma vie, que mon père était un incroyable unificateur. Alors, à chacun de ses détracteurs, je dirais, 'donnez lui du temps, laissez-le prendre ses fonctions, laissez-le prouver que vous avez tort'."



Ivanka Trump à la rescousse. Lors d'une interview à la chaîne ABC, la fille de Donald Trump a appelé les détracteurs de son père à lui "donner une chance", tout en reconnaissant qu'elle lui conseillait parfois d'arrêter de tweeter.

A trois jours du premier tour, le dernier débat télévisé de la primaire de la gauche, hier soir, s'est crispé autour des attaques contre Benoît Hamon, avant que les candidats n'unissent leurs armes contre Emmanuel Macron. Les séquences qu'il ne fallait pas rater sont dans cet article.







Toute la journée, nous suivons l'investiture de Donald Trump, avec notamment notre journaliste Marie Adélaïde Scigacz, qui se trouve à Washington depuis hier. Elle raconte sur Twitter sa soirée auprès de soutiens, mais aussi d'opposants à Donald Trump.

Bonjour à toutes et à tous ! Nous voici ensemble pour une nouvelle journée d'actualité, qui sera marquée par la cérémonie d'investiture de Donald Trump, 45e président des Etats-Unis. J'espère que vous êtes en forme ;)







: Si ce troisième et dernier débat vous a donné envie de voter à la primaire de la gauche dimanche, vous pouvez trouver votre bureau de vote sur cette carte.

: D'après le traditionnel sondage post-débat, Benoît Hamon a été jugé le plus convaincant (29%), devant Arnaud Montebourg (28%) et Manuel Valls (21%). Auprès des sympathisants de gauche, c'est également l'ancien ministre de l'Education nationale qui fait la course en tête (31% contre 24% à Valls et 23% à Montebourg).