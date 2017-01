Hôtel dévasté par une avalanche en Italie : "C'est un cauchemar" témoigne un secouriste

Plus les heures passent et plus les chances s'amenuisent pour retrouver des survivants dans les décombres de l'hôtel dévasté par une avalanche mercredi. L'établissement est situé près de Farindola dans la région italienne des Abruzzes, à l'est de Rome. Le vendredi 20 janvier au matin, les secouristes avaient retrouvé deux corps sans vie et au moins 25 personnes restent portées disparues.



Avalanche sur l'hôtel Rigopiano, le cauchemar... par franceinfo GILLES GALLINARO / RADIO FRANCE

Les dizaines de secouristes mobilisés ont installé leur base arrière à Penne à une quinzaine de kilomètres du site de la catastrophe. Entre deux interventions dans la montagne, ils viennent prendre un repas chaud et se reposent quelques minutes.

Un gymnase à #Penne devenu quartier général des secouristes toujours à la recherche des disparus de l'avalanche #Rigopiano @franceinfo pic.twitter.com/hhJVuPP5V9 — B.Illy (@BenjaminIlly) 20 janvier 2017

Certains sauveteurs sont choqués par ce qu’ils ont vu. Ils connaissaient cet établissement de luxe avant que la neige le dévore.

Catastrophe impressionnante

Le médecin Gianluca Fachietti est secouriste alpin. "C’est un cauchemar, l’hôtel a disparu, témoigne-t-il sur franceinfo, il s'agit d'une avalanche mais ça ressemble à un tremblement de terre. C’est comme un jouet retourné. Le toit est à l’envers. La neige a traversé l’hôtel."

L’hôtel s’est déplacé de dix mètres ! Gianluca Fachietti, médecin secouriste franceinfo

Les recherches sont particulièrement difficiles comme l'explique un autre secouriste, Luigi Piscirilli : "La piscine et le spa sont intacts, du coup, ça complique le travail des chiens d’avalanche car ils ont du mal à repérer les victimes à cause des émanations de chlore."

L'avalanche a englouti l'hôtel Rigopiano situé près du village de Farindola dans la région italienne des Abruzzes. (GILLES GALLINARO / RADIO FRANCE)

Mais pas question de relâcher l’effort pour retrouver les disparus. Les secouristes veulent croire au miracle. "L’espoir, il y en a toujours" ajoute-t-il.