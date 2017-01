DIRECT. Italie : de nombreux disparus après une avalanche qui a enseveli un hôtel

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ITALIE

: Avec un peu de retard, voici les titres de 9 heures :



Plusieurs personnes ont été tuées dans une avalanche qui a englouti un hôtel, dans une station de ski des Abruzzes, en Italie centrale. Depuis hier, la région a été frappée à de nombreuses reprises par des secousses sismiques.



Sprint final pour la victoire : l'arrivée d'Armel Le Cléac'h aux Sables d'Olonne est prévue cet après-midi. Dans la nuit, il a repris beaucoup d'avance sur Alex Thomson. Allez Armel !





De la sécurité au Moyen-Orient en passant par l'assurance-maladie et les finances publiques, le troisième et dernier débat télévisé avant le premier tour de la primaire de la gauche se tient, ce soir à 20h55 sur France 2, Europe 1, LCP et TV5 Monde.



Le président battu, Yahya Jammeh, refuse de quitter le pouvoir. L'investiture de son successeur est prévue aujourd'hui. Les pays voisins tentent une médiation.. et préparent une intervention militaire.

: Voici les premières images de l'hôtel Rigopiano enseveli par l'avalanche, et de l'arrivée de premiers secours, cette nuit, qui ont dû terminer leur route à ski.



: L'avalanche qui a englouti l'hôtel Rigopiano est une conséquence des nombreux séismes et répliques qui ont été ressentis, depuis hier, dans la région.

: L'avalanche a fait "beaucoup de morts", selon Antonio Crocetta, responsable des secouristes envoyés sur place. En tout, 22 clients et 7 membres du personnel se trouvaient dans l'établissement.

: L'hôtel se trouve à Rigopiano, dans le massif des Abruzzes, où les secours ont peiné à arriver, en raison de l'épaisse couche de neige, comme le montrent les photos publiées par la police.

: Un hôtel a été totalement enseveli sous la neige dans une avalanche, dans le centre de l'Italie, cette nuit.