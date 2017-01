DIRECT. Italie : quatre nouveaux survivants extraits des décombres de l'hôtel enseveli par une avalanche, une personne reste piégée

Ce qu'il faut savoir

Trois jours après la catastrophe, le sauvetage miraculeux des survivants de l'avalanche qui a enseveli l'hôtel Rigopiano, dans les Abruzzes (Italie), se poursuit. Deux femmes et un hommes ont été extraits des décombres vers 3 heures du matin, samedi 21 janvier, puis un autre homme vers 6 heures, ont annoncé les pompiers. Au total, neuf survivants ont été sortis des décombres, dont au moins une autre personne vivante reste prisonière.

Cinq autres personnes extraites vendredi. Plus tôt dans la journée, les secouristes avaient déjà pu sortir quatre enfants et une femme, qui ont été hospitalisés. Selon l'un des enfants, le groupe jouait au billard dans une salle en sous-sol, ce qui a contribué à les sauver, de même que leurs combinaisons de ski.

Une personne pas encore secourue. Vendredi, deux groupes de six et quatre personnes avaient été répérés par les secouristes dans deux poches d'air. Une de ces dix personnes était toujours ensevelie, samedi matin. Les secouristes peuvent la voir grâce à une sonde téléscopique.

Deux victimes retrouvées. Les pompiers ont également annoncé samedi la découverte des corps sans vie de deux femmes, portant à quatre le nombre de victimes confirmées. Plus d'une quinzaine de personnes restent portées disparues. On compte, au total, douze survivants : les neuf personnes extraites, celle toujours piégée mais vivantes, et deux occupants de l'hôtel qui avaient échappé à l'avalanche.