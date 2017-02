DIRECT. Avalanche à Tignes : la préfecture annonce un "bilan définitif" de quatre morts

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #AVALANCHE

: La gendarmerie évoque une coulée "de grande ampleur", qui a "dévalé 300 mètres de dénivelé".









: "Le bilan définitif est de quatre victimes."



Les quatre personnes mortes à Tignes étaient des habitués de la station, de nationalité française. Il s'agit de l'avalanche la plus meurtrière depuis le début de la saison.

: La préfecture de Savoie annonce un "bilan définitif" de quatre morts et la fin des opérations de recherche.

: Pour bien voir la coulée de neige de Tignes, nous vous proposons une image avant/après du flanc de montagne touché. On voit bien que l'avalanche a débuté un peu en-dessous du pic.







: "Vu l'importance du groupe de personnes, c'est très probable qu'il ait déclenché cette plaque."



Interrogé par franceinfo après la coulée à Tignes, ce spécialiste des avalanches évoque une "avalanche de type plaque", généralement "causée par une surcharge extérieure au manteau neigeux".

: Voici l'essentiel de l'actualité :



"Il y a lieu de penser qu'il n'y a pas d'autre victime", déclare le sous-préfet d'Albertville (Savoie), alors que les secours ont fait état dans un premier temps d'un groupe de huit personnes dont un moniteur de ski après la coulée de neige à Tignes, ce matin. Quatre personnes ont été retrouvées mortes. Voici ce que l'on sait des circonstances du drame.



Bernard Cazeneuve estime que "l'émotion légitime" suscitée par l'affaire Théo "ne saurait en rien justifier" les "violences inacceptables" qui se sont produites ce week-end à Bobigny et à Argenteuil.



: Les victimes de l'avalanche sont "un moniteur de la station, âgé de 59 ans", un père de famille de 48 ans, son fils de 15 ans et son beau-fils de 19 ans. Ces quatre surfeurs "effectuaient une traversée à pied", avec leurs snowboards à la main, pour rejoindre la zone où ils comptaient débuter leur descente en hors-piste.

: "Nous avons de très bonnes raisons de penser qu'il n'y a pas d'autres victimes", précise le sous-préfet d'Albertville, qui indique également qu'une cinquième personne est actuellement entendue par les forces de l'ordre. Cet adolescent "était avec le groupe quelques minutes avant le drame". Il était censé rejoindre ses camarades en descendant par la piste.

: Selon le sous-préfet d'Albertville (Savoie), la confusion autour du nombre de victimes vient du fait que certains membres du groupe ont été doublement inscrits pour cette séance de ski.

: "Nous pensons que nous n'aurons que quatre victimes décédées", indique le sous-préfet d'Albertville (Savoie) alors que les secours ont fait état dans un premier temps d'un groupe de huit personnes accompagnées d'un moniteur de ski après la coulée de neige à Tignes, ce matin.

: Qui sont les CRS qui participent aux recherches à Tignes ? L'émission "13h15 le samedi" avait passé plusieurs mois avec certains d'entre eux, de leur arrivée en centre de formation à leurs premières interventions en montagne. Un épisode à revoir ici.

: A Tignes (Savoie), après l'avalanche meurtrière de ce matin, nos confrères de France 3 font le point sur ce que l'on sait des circonstances du drame et de l'état des recherches à 16 heures.











: Nous en savons plus sur l'identité des victimes de l'avalanche qui a eu lieu ce matin à Tignes (Savoie). Il s'agit d'un moniteur de ski âgé de 60 ans, d'un père de famille, de son fils et du demi-frère de ce dernier, selon France Bleu Pays de Savoie.

: Le sous-préfet d'Albertville (Savoie) s'exprime face à la caméra de France 3 au sujet des moyens mis en place pour retrouver les cinq personnes portées disparues après l'avalanche de ce matin.







: Découvrez ce que l'on sait de la coulée de neige qui a emporté neuf skieurs ce matin près de Tignes (Savoie). Au moins quatre personnes ont été tuées dans l'accident, survenu pendant les vacances scolaires. Les secouristes poursuivent actuellement leurs recherches.







: Franceinfo a également obtenu des informations sur les skieurs emportés par l'avalanche, tous des vacanciers, selon la station de Tignes. Cette dernière rapporte qu'une famille de cinq personnes faisait partie du groupe qui était encadré par un professionnel.

: Les recherches se poursuivent à Tignes, sur les lieux de l'avalanche. Selon la station, 40 pisteurs-secouristes sont sur place et sont aidés "par des moyens mécaniques". Cinq personnes sont toujours ensevelies et l'espoir de les retrouver vivantes "sont minces".

: Sur les images d'une webcam située à quelques mètres de la télécabine de Tovière, à Tignes, on peut apercevoir la coulée de neige qui a emporté neuf skieurs, entre 10h30 et 10h40, sur la montagne à droite.









: Un internaute présent à Tignes (Savoie) publie des photos des secouristes mobilisés pour retrouver les cinq personnes encore portées disparues dans une avalanche ce matin qui a fait au moins quatre morts.

: Voici un tour d'horizon des principaux titres de l'actu :



• Une avalanche dans un secteur hors-piste de Tignes (Savoie) a fait quatre morts ce matin. Le bilan pourrait encore s'alourdir car cinq personnes sont toujours coincées sous la neige.



: Le bilan de l'avalanche à Tignes (Savoie) grimpe à quatre morts, annoncent les secours à l'AFP.

: L'avalanche s'est déclenchée dans un secteur hors-piste de Tignes (Savoie). L'alerte a été donnée à 11 heures à 2 100 m d'altitude. A 12h15, quatre personnes avaient été dégagées dont deux étaient mortes, précisent les CRS de Courchevel à l'AFP.

: Neuf personnes ont été emportées par une avalanche à Tignes (Savoie), au moins deux d'entre elles sont mortes, selon les secouristes cités par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.