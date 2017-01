Ce que l'on sait de l'avalanche qui a enseveli un hôtel en Italie

Des secours toujours à pied d'œuvre. Ils tentent de retrouver, jeudi 19 janvier, quelque 25 personnes, dont plusieurs enfants, qui se trouvaient dans un hôtel dévasté par une avalanche, mercredi, dans les Abruzzes. L'établissement se trouvait près de la zone touchée par plusieurs séismes dans le centre de l'Italie.

La zone est très isolée. Les secouristes ne sont arrivés que dans la nuit de mercredi à jeudi, après des heures d'efforts à ski sous les bourrasques de neige, alors que l'alerte avait été donnée mercredi en fin d'après-midi. Il y a de "nombreux morts", mais le bilan est toujours incertain. Les secours s'emploient surtout à récupérer les corps.

Franceinfo résume ce que l'on sait de ce drame.

Que s'est-il passé ?

"La structure a été frappée de plein fouet par l'avalanche, qui l'a dépassée en l'ensevelissant, a indiqué le porte-parole des pompiers. Des matelas ont été traînés sur des centaines de mètres et la zone des recherches est donc très large." La neige, qui atteint deux mètres par endroits, a complètement isolé l'hôtel. "Il y a des tonnes de neige, mais aussi des troncs d'arbres et des débris partout", ont précisé les secours.

Selon des images fournies par les pompiers, l'établissement est presque entièrement recouvert de neige. D'autres images tournées à l'intérieur par la police montrent un hall et des couloirs vides, apparemment intacts. Mais d'autres endroits sont emplis d'amas de neige, de roches et de débris.





Où se situe l'hôtel ?

L'hôtel Rigopiano est situé près de Farindola, dans les Abruzzes, dans le centre de l'Italie, à 1 200 m d'altitude. Farindola se trouve à une cinquantaine de kilomètres à vol d'oiseau d'Amatrice, également touchée mercredi par une série de fortes secousses sismiques.

L'hôtel Rigopiano, au centre de la capture d'écran. (GOOGLE MAPS)

L'hôtel Rigopiano se situe au niveau du repère rouge. (GOOGLE MAPS)

Combien y a-t-il de victimes ?

Environ 25 personnes sont portées disparues. "La situation est dramatique. Aucun signe de vie" n'émerge pour l'instant des décombres, a déclaré le porte-parole des pompiers. Selon la Protection civile, citée par la presse, il y avait mercredi 22 clients et 7 membres du personnel dans l'hôtel. Deux hommes qui étaient à l'extérieur de la structure principale ont été retrouvés vivants, en état d'hypothermie. Un corps a été extrait des décombres.

L'un des survivants, Giampiero Parete, 38 ans, est hospitalisé en réanimation à Pescara, sur la côte. Il a raconté à la télévision publique que l'avalanche avait frappé alors qu'il était sorti chercher quelque chose dans sa voiture, vers 17h30. Il a réussi à s'extraire de la neige et à se réfugier dans son véhicule. Mais son épouse et leurs deux enfants sont toujours sous les décombres.

Capture d'écran de la vidéo qui montre le sauvetage d'un survivant de l'avalanche qui a dévasté l'hôtel Rigopiano près du village de Farindola (Italie), le 19 janvier 2017. (GUARDIA DI FINANZA PRESS OFFICE / AFP)

Après l'avalanche, il a aussitôt contacté son patron pour lui demander de lui venir en aide. "Il m'appelle et me dit : 'Au secours, il y a eu une avalanche ! L'hôtel est enseveli ! Il n'y a plus rien, nous sommes deux dehors mais, je vous en prie, courez, appelez les secours'", a expliqué le patron sur franceinfo. Celui-ci raconte avoir téléphoné à la police qui l'a mis en relation avec le centre de coordination de la préfecture. "Là je tombe sur une dame qui ne semble pas croire ce que je lui dis. Elle a cru à une mauvaise plaisanterie. J'ai insisté, appelé le 115, le 118, le 112", raconte-t-il.

Quels sont les moyens déployés ?

Les équipes alpines de la police arrivées à ski dans la nuit ou en hélicoptère le matin ont commencé à déblayer à la pelle. Puis quelque 35 pompiers et leurs chiens sont arrivés dans la matinée en hélicoptère ou en fin de matinée dans la colonne mobile des secours qui s'est lentement frayée un passage dans un mur de neige. Les images aériennes qu'ils ont filmées permettent de se rendre compte de la situation.