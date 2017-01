Neige et verglas : 18 départements du nord du pays placés en vigilance orange

Dix-huit départements sont placés, vendredi 6 janvier, en vigilance orange pour neige et verglas. Cette alerte débutera dans la nuit de vendredi et devrait prendre fin dans la soirée de samedi. Les départements concernés sont l'Aisne, le Calvados, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val d'Oise.

"Un pic de froid brutal"

Une masse d'air très froide est installée sur ces départements avec une présence de gelées partout, précise Météo France. Il est recommandé d'être particulièrement vigilant sur les routes. Un redoux des températures est néanmoins attendu dans la nuit de samedi à dimanche.

Si ce pic de froid est brutal, il n'est pas inédit, rappelle Olivier Proust, prévisionniste pour Météo France, à 20 Minutes.