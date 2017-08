L'alerte orange à la canicule étendue à huit départements

Les départements concernés passent de trois à huit. Dimanche 27 août, Météo France a étendu son alerte orange à la canicule. L'Allier, le Jura, la Saône-et-Loire, le Tarn et le Tarn-et-Garonne rejoignent le Puy-de-Dôme, la Loire et le Rhône, déjà placés en vigilance depuis vendredi en raison de très fortes chaleurs.

Selon le prévisionniste, à 15 heures, il faisait notamment 35° à Albi, 33° à Lyon et Vichy, 32° à Clermont-Ferrand, Saint-Etienne et Montauban.

La chaleur persistera lundi et mardi

Selon Météo France, les maximales seront atteintes à 17 heures et généralement comprises entre 34 et 36°C dans le Puy-de-Dôme, la Loire et le Rhône, l'Allier, le Tarn et le Tarn et Garonne. La nuit prochaine, les minimales seront voisines de 20°.



Lundi et mardi, les températures seront encore très élevées, prévient le prévisionniste. "Dans l'après-midi elles seront, sur les départements placés en vigilance orange, souvent comprises entre 34 et 36 degrés, 37 degrés sont attendus à Albi.

Sur le reste du pays, il fera aussi chaud avec des maximales comprises souvent entre 30 et 35°. Sur Paris la température maximale prèvue pour lundi est de 32 degrés."