VIDEO. Tempête hivernale : vitrines brisées et bateaux endommagés au Havre

Placé en vigilance rouge par Météo France, la Seine-Maritime a été un des premiers départements touchés par la tempête, jeudi 12 janvier, et des vents allant jusqu'à 138 km/h ont été enregistrés à Octeville, près du Havre. Près du port, des vitrines ont été brisées, comme a pu le constater une équipe de France 3. Des bateaux en cale sèche ont également été balayés par le vent.

>> Tempête : retrouvez les dernières informations dans notre direct

Des précautions avaient également été prises sur le pont de Normandie, qui a été fermé jeudi en fin de journée. Aucun véhicule ne pouvait circuler à partir de 19 heures. En raison de cette tempête exceptionnelle, tous les transports en commun ont été suspendus vendredi matin dans le département.

65 000 foyers privés d'électricité en Normandie

Plus de 230 000 foyers étaient privés d'électricité vendredi matin dans le nord, le centre et l'est de la France, en raison des vents violents de la nuit, selon un dernier bilan du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis. A 5h30, les coupures d'électricité touchaient essentiellement 70 000 foyers en Picardie, 65 000 en Normandie, 17 000 dans le Nord-Pas-de-Calais, 13 000 dans la région Centre, 12 000 en Champagne-Ardennes et Pays-de-la-Loire, enfin 9 700 en Lorraine, a précisé Enedis.