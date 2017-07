VIDÉO. Birmanie : un temple bouddhiste emporté par la montée des eaux

Les riverains ont vu le temple s'effondrer sous leurs yeux. Une pagode bouddhiste construite en 2009 a été emportée par la montée des eaux dans la région de Magway, dans le centre de la Birmanie, jeudi 20 juillet. Le moine U Pyinnya Linkara a filmé la scène de l'effondrement, largement partagée sur les réseaux sociaux.

En 2009, "cette pagode était loin de la rivière", a expliqué le moine bouddhiste, cité par le quotidien singaporien Straits Times (lien en anglais). "Année après année, la rivière a érodé la terre. La pagode est finalement tombée dans cette rivière", a-t-il ajouté. Les pluies diluviennes, entraînant de fortes crues, ont finalement eu raison du temple.

Deux morts en un mois

La situation est particulièrement critique en Birmanie. Dans la région de Magway, où la pagode s'est effondrée jeudi, plus de 60 000 habitants ont déjà dû fuir en raison de la montée des eaux.

Au total, plus de 90 000 personnes ont été déplacées dans le centre et le sud de la Birmanie ce mois-ci à cause des fortes crues, selon Channel News Asia (lien en anglais). Deux personnes sont mortes dans ces intempéries.