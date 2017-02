Un employé communal meurt dans les intempéries en Polynésie

Un employé communal de 30 ans est mort en Polynésie française, vendredi 17 février (samedi à Paris), en raison des fortes intempéries. Cet homme s'était introduit dans le regard d'un caniveau pour dégager les branchages qui l'obstruait, indique la mairie de Faa'a, avant d'être emporté par les eaux. Son corps a été retrouvé une heure plus tard.

Des habitations détruites et des évacuations

La situation est critique dans plusieurs secteurs. Plusieurs habitations ont été détruites jeudi aux Tuamotu, et les habitants se sont réfugiés dans les abris de survie de ces atolls. Huit d'entre eux ont été évacués par hélicoptère de l'atoll de Nihiru.

Par ailleurs, un bateau parti de Maupiti a été porté disparu pendant toute la journée de vendredi, avec cinq adultes et quatre enfants à bord. Le bateau a été recherché par un hélicoptère Dauphin et un avion Guardian, avant d'arriver à Bora Bora. Tous les passagers sont sains et saufs.

Des régions polynésiennes toujours sous vigilance

L'archipel de la Société et le sud des Tuamotu et des Australes étaient toujours placés en vigilance orange vendredi soir (samedi matin à Paris). La Polynésie française a déjà été frappée par de très fortes intempéries, en janvier. Plus de 800 habitations avaient alors été détruites.

Dans la vallée de la Tenaho, aux côtés des sinistrés frappés par les intempéries des 21 et 22 janvier @loutremer #Polynésie pic.twitter.com/i8VGmwAqxt — Ericka Bareigts (@ebareigts) 17 février 2017

La ministre des outre-mer Ericka Bareigts est arrivée à Tahiti vendredi matin, notamment pour rencontrer les victimes de ces intempéries. Elle a rencontré des sinistrés de Pirae et de Mahina, sur la côte Est de Tahiti, qui ont à nouveau souffert des très fortes pluies le jour de sa visite.