Météo : cinq départements du Sud toujours placés en alerte orange

Météo France a levé, lundi 13 février, la vigilance orange pour vents violents dans le Tarn-et-Garonne et l'Aveyron. Elle est en revanche maintenue en Haute-Garonne et dans le Tarn, même si l'épisode venteux qui parcourt le Sud-Ouest depuis dimanche devrait s'essouffler en début de soirée, selon les prévisionnistes.

Par ailleurs, les Pyrénées-Orientales, l'Hérault et l'Aude restent en vigilance orange pour de la pluie et des risques d'inondations. Cet épisode pluvio-orageux est attendu la nuit prochaine.

Foyers privés d'électricité et avions déroutés

Ces vents violents ont déjà eu pour conséquence de priver d'électricité 43 100 foyers dans le sud-ouest de la France, selon un dernier bilan effectué par Enedis à 16h30. En Nouvelle-Aquitaine, 37 000 foyers étaient concernés : 16 000 dans le Lot-et-Garonne, 15 000 en Dordogne et 6 000 en Gironde. En Occitanie, 6 100 foyers restaient non-alimentés (2 300 dans le Lot, 1 300 en Tarn-et-Garonne, 1 200 en Haute-Garonne, 500 dans le Tarn, 400 dans l'Aveyron et 400 dans le Gers).

Ces rafales de vent ont contraint lundi matin un Airbus A320 de la compagnie EasyJet en provenance de Paris Charles-de-Gaulle à se poser à Lyon après avoir tenté sans succès d'atterrir à Toulouse-Blagnac. Ce déroutage à cause du vent est le quatrième en une semaine. Dimanche, alors que des rafales approchaient les 110 km/h, deux avions en provenance de Paris-Orly, un d'EasyJet et un d'Air France, s'étaient posés à Montpellier et Bordeaux. Les passagers avaient été acheminés en bus. Le vent doit s'atténuer lundi en début d'après-midi.