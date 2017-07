DIRECT. Orages : sept départements de l'Ouest placés en vigilance orange

Ce qu'il faut savoir

Sept départements de l'ouest de la France ont été placés en vigilance orange pour orages mardi 18 juillet, selon Météo France. Les départements concernés sont le Calvados, les Côtes-d'Armor, l'Eure, l'Ille-et-Vilaine, la Manche, l'Orne et la Seine-Maritime. L'alerte concernait jusqu'à présent trois départements.

Sept départements concernés. Après les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine et la Manche, placés en alerte orange pour orages mardi 18 juillet, Météo France a placé le Calvados, l'Eure, l'Orne et la Seine-Maritime en vigilance orange plus tard dans la journée.

Des "phénomènes violents". Pour Météo France, il existe "un risque de phénomènes violents". La situation nécessite, selon leur bulletin national, "une vigilance particulière". Les Côtes-d'Armor, l'Ile-et-Vilaine et la Normandie devraient connaître "des orages parfois violents accompagnés de chutes de grêle, de fortes ravales de vent, de fortes intensités pluvieuses et d'une forte activité électrique".

Pic de chaleur. Une partie du pays connaît un pic de chaleur en parallèle des orages, mardi 18 juillet. Les températures maximales seront de 29 à 31 degrés entre le Nord-Pas-de-Calais et la Bretagne. Elles monteront jusqu'à 37 degrés à Paris, dans le Centre ou en Nouvelle-Aquitaine, et atteindront 38 degrés dans les Landes et les Pyrénées Atlantiques, selon Météo France.