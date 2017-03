Onze départements de la moitié sud de la France placés en vigilance orange vent, neige et verglas

Soyez prudents si vous vous trouvez dans la moitié sud de la France. Météo France a émis vendredi 3 mars une alerte pour onze départements. Les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, le Var, et le Vaucluse sont placés en vigilance vent tandis que l'Aveyron, le Cantal et le Tarn sont placés en vigilance neige et verglas. L'alerte débute à midi jusqu'à samedi 4 mars, 16 heures.

Météo France dit s'attendre à un "épisode de vent très fort avec des rafales localement violentes nécessitant une vigilance particulière". Quant à la neige, elle sera "collante dès 400 ou 500m, nécessitant une vigilance particulière compte-tenu de sa nature et des quantités attendues".