Métros inondés, pompiers mobilisés... Une pluie d'incidents s'abat sur Paris après une nuit d'orages

Rues, stations de métro et sous-sols inondés... Les orages qui se sont abattus sur Paris, dans la soirée du dimanche 9 juillet, ont été particulièrement violents et de nombreux sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour faire face aux incidents. Avec des stations et des lignes de métro inondées, le trafic a aussi été fortement perturbé. Si lundi matin, l'alerte orange a été levée pour les huit départements d'Ile-de-France, Météo France attend encore 20 mm d'eau pour la journée de lundi, soit deux semaines de précipitations.

Franceinfo revient sur cette soirée.

Un record de précipitations

Les orages, qui se sont abattus sur la capitale dimanche, sont ceux de tous les records. Il est tombé 54,4 mm d'eau dans la soirée, soit l'équivalent de 27 jours de pluie, a précisé Météo France à franceinfo.

#Orage : depuis hier après-midi, il a parfois plu l'équivalent d'un mois de #pluie du centre-ouest au bassin parisien ☔ pic.twitter.com/xc3tPCrMPS — Météo-France (@meteofrance) July 10, 2017

Le précédent record pour un mois de juillet date du 2 juillet 1995, où 47 mm d'eau étaient tombés.

Des pompiers débordés par les appels

Les pompiers ont expliqué sur Twitter avoir été inondés d'appels.

En raison des intempéries notre centre d'appels est débordé contactez le 18 ou le 112 uniquement si votre appel revêt un caractère d'urgence pic.twitter.com/rrRNjz0GV2 — Pompiers de Paris (@PompiersParis) July 9, 2017

Au total, les services de secours des sapeurs-pompiers de Paris ont enregistré plus de 2 300 appels depuis le début de l’épisode orageux, dimanche vers 21h30. En tout, les pompiers ont mené 394 interventions en Ile-de-France en relation avec ces intempéries. "Ce sont majoritairement des inondations de caves et de sous-sols", a ajouté un porte-parole.

En raison de ces inondations, des coupures d'électricité ont également été constatées à Paris et dans le Val-de-Marne. "Selon Enedis, 3 000 personnes avaient pu subir des coupures d'électricité dans la nuit, a précisé la préfecture. Le courant est actuellement rétabli ou en cours de rétablissement pour l'ensemble de la région."

Un ministère fermé

Lundi matin à 7h30, trois opérations de pompiers étaient toujours en cours au Forum des Halles, pour une fissure dans une canalisation d'évacuation d'eau, dans un parking du 19e arrondissement et dans le sous-sol du ministère de la Culture.

L'immeuble abritant les services du ministère de la Culture au 182, rue Saint-Honoré à Paris a été inondé dans la nuit, a annoncé le ministère de la Culture dans un communiqué. L'ensemble des équipements électriques ont dû être coupés et l'immeuble est resté fermé lundi.

Le ministère de la Culture touché par les intempéries à Paris https://t.co/PAFB0VX4bI — Ministère Culture (@MinistereCC) July 10, 2017

Le métro, les pieds dans l'eau

Le réseau RATP a été particulièrement touché. Les pluies ont provoqué la fermeture d'une quinzaine de stations de métro et le trafic a dû être arrêté sur un tronçon de la ligne 2 entre les stations Barbès-Rochechouart et Père-Lachaise. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont montré des escaliers transformés en cascade ou des plafonds de stations de métro ruisselants d'eau de pluie.

Déluge à Paris et inondations à Montparnasse ! Je veux retourner en week-end ! ⛈ #orage #pluie pic.twitter.com/RGwjTaU51o — Pauline (@Caliae) July 9, 2017

Lundi matin, le trafic a pu reprendre son cours. "Tout avait rouvert normalement ce matin, mais à la suite des nouvelles fortes pluies, nous avons fermé les stations Voltaire, Quai-de-la-Rapée et Maubert-Mutualité vers 8 heures. Le trafic est normal sur le reste du réseau", a fait savoir une porte-parole de la RATP.

Rues et maisons inondées

A la surface, le niveau des eaux est aussi rapidement monté dans les rues de Paris, rendant la circulation compliquée pour les piétons comme pour les automobilistes, comme le montrent ces images partagées en ligne.

Paris les Halles sous l'eau par un violent orage. RER B et métros bloqués par 15cm d'eau. Belle soirée! pic.twitter.com/vo9sCiYiQB — Sebbigo (@Sebbigo) July 9, 2017

Par ailleurs, certains immeubles n'ont pas réussi à faire face à l'intensité de la pluie. Un internaute a ainsi montré l'eau fuitant à l'intérieur de son appartement sous les toits et gouttant fortement le long des poutres de son plafond.