DIRECT. L'Ile-de-France et la Corse placées en vigilance orange neige et verglas

Ce qu'il faut savoir

Prudence sur les routes en Ile-de-France et en Corse. Les huit départements d'Ile-de-France, incluant Paris et sa banlieue, ont été placés en vigilance orange neige et verglas, selon le bulletin de Météo France diffusé dimanche 15 janvier.

Huit départements parisiens. Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val-d'Oise s'ajoutent à la Corse-du-Sud et la Haute-Corse déjà concernées par une alerte diffusée samedi.

Un à trois centimètres de neige. "Une perturbation est attendue en fin d'après-midi" dimanche sur l'Ile-de-France. "Elle gagnera l'ensemble de la région avant la nuit et sera accompagnée de faibles chutes de neige" avec des hauteurs de 1 à 3 cm, précise Météo France dans son bulletin de 6 heures.

Importantes chutes de neige en Corse. En Corse, les quantités de neige atteindront de 5 à 15 cm à 300-400 m d'altitude et 30 à 40 cm au-dessus de 600 m.