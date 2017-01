L'Education nationale reporte des épreuves de l'agrégation interne en raison des intempéries en Polynésie

Les 8 628 candidats de l'agrégation interne vont réviser un peu plus longtemps que prévu. L'Education nationale a décidé de reporter les épreuves écrites des concours, qui devaient commencer mercredi 24 janvier. La raison ? Les très fortes intempéries en Polynésie française. Depuis quelques jours, des pluies inondent les îles les plus habitées et la collectivité a même été placée "en état de calamité naturelle", lundi 23 janvier.

Sept sections concernées

Ces épreuves écrites d'agrégation interne étaient prévues dans sept sections : économie et gestion, éducation physique et sportive, histoire et géographie, lettres classiques, lettres modernes, philosophie et sciences économiques et sociales. Les épreuves auront lieu les 15 et 16 février, et les 8 628 candidats recevront une nouvelle convocation.