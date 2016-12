Japon : des milliers de voyageurs bloqués par la neige

Des centaines de liaisons ferroviaires et aériennes sont suspendues au Japon depuis le 23 décembre 2016, à cause de fortes chutes de neige. Des milliers d'habitants se retrouvent donc bloqués dans les gares et les aéroports au moment même où ils quittent leur mégalopole, pour passer les fêtes de fin d'année dans les campagnes, plus reculées

10 000 voyageurs bloqués

Plus d'un mètre de neige est tombé le 23 décembre dernier, en l'espace de quelques heures seulement, à Sapporo, sur l'île d'Hokkaido, au nord de l'archipel. C'est la plus importante chute de neige sur place en un demi-siècle. À l'aéroport de New Chitose, juste à côté, les avions sont cloués au sol. Des centaines de vols ont été annulés et près de 10 000 personnes ont passé les deux dernières nuits coincées à l'aéroport. L'armée a été appelée en renfort pour apporter nourriture et couvertures à ces voyageurs.

Les avions devaient décoller ce dimanche. Mais le scénario risque de se répéter à l'avenir. Le nord du Japon, proche de la Sibérie, reçoit chaque année des chutes de neige bien plus importantes qu'en Europe, jusqu'à sept à huit mètres en moyenne. D'ailleurs, Hokkaido attire chaque hiver, des dizaines de milliers d'adeptes du ski venus d'Australie, de Hong-Kong, de Taïwan ou de Chine.