Intempéries : le Gard et l'Hérault placés en vigilance orange "orages" et "pluies-inondations"

Attention si vous circulez dans le Gard et l'Hérault en début de soirée, samedi 4 novembre. Météo France a placé ces deux départements en vigilance orange "orages" et "pluies-inondations". "A partir de la soirée de samedi et en nuit de samedi à dimanche, les pluies orageuses s'étendront et concerneront également les zones de plaine et le littoral, écrit le service météorologique. Ces orages pourront être forts et, outre la foudre, s'accompagneront de fortes intensités pluvieuses."

L'équivalent de plus d'un mois de précipitations en quelques heures

Météo France annonce "des quantités de précipitations de 80 mm possibles en moins de trois heures", tandis que sur "le relief cévenol, sur l'ensemble de l'épisode, les cumuls atteindront 180 à 200 mm". Soit l'équivalent de plus d'un mois de précipitations en quelques heures.