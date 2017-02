Intempéries : l'Aveyron rejoint trois autres départements en vigilance orange

L'Aveyron a été placé, à son tour, en vigilance orange aux inondations, annonce Météo France, mardi 14 février, qui observe tout particulièrement la situation sur les berges du Dourdou, affluent du Tarn. Trois autres départements sont toujours en vigilance orange aux pluies et inondations : les Pyrénées-Orientales, l'Hérault et l'Aude.

Les pluies ont continué à tomber sur les reliefs de l'Espinouse, avec un caractère orageux de plus en plus marqué. Ce caractère orageux persistera jusqu'en milieu de journée de mardi, mais les pluies resteront modérées à fortes jusqu'en fin d'après-midi avant de faiblir.

(METEO FRANCE)

Précipitations accrues dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales

En début de matinée et dans la journée de mardi, une grande moitié est de l'Aude et des Pyrénées-Orientales est également concernée par l'aggravation des précipitations. Les précipitations et les orages pourront être marqués et durables avec de fortes intensités pluvieuses avant la fin de nuit puis en matinée de mardi. Il peut être utile de consulter le site vigicrues Languedoc-Roussillon.

L'activité orageuse s'estompera en milieu de journée avec des pluies modérées à fortes jusqu'en fin d'après-midi de mardi. Les précipitations faibliront ensuite.