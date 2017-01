Intempéries : dix départements de l'Est en vigilance orange

Sale temps sur la France. Dix départements de l'est du pays ont été placés en vigilance orange neige et verglas, vendredi 13 janvier, en prévision d'averses de neige qui devraient durer jusqu'à samedi matin. Dans le même temps, 35 000 foyers restaient privés d'électricité, vendredi soir, après les vents violents de la nuit précédente qui ont causé la mort d'une femme et fait une cinquantaine de blessés légers.

Un épisode neigeux "notable"

L'Ain, les Ardennes, la Côte-d'Or, le Doubs, l'Isère, le Jura, la Haute-Marne, la Meuse, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort sont en vigilance orange neige-verglas jusqu'à samedi 10 heures. Météo France met en garde contre un "épisode neigeux suffisamment notable pour engendrer des difficultés de circulation et perturber certaines activités économiques".

Selon les prévisionnistes, les chutes de neige, qui devraient rarement dépasser quelques centimètres, vont s'espacer en fin de nuit dans les Ardennes et en Bourgogne, mais se poursuivront jusqu'en matinée sur l'Ain, l'Isère et autour des massifs du Jura et des Vosges.

Le gouvernement appelle à la prudence

"Ces situations climatiques nécessitent une vigilance accrue, notamment pour prévenir les intoxications au monoxyde de carbone, les chutes dues à la neige, ainsi que les conséquences sanitaires liées au froid", a indiqué la ministre de la Santé, Marisol Touraine, vendredi. Pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone, la ministre a demandé qu'un spot de prévention soit diffusé à partir de ce week-end par les stations de radio.

Environ 35 000 foyers dans le noir

Vendredi soir, 35 000 foyers étaient encore concernés par des coupures d'électricité, selon Enedis. Un précédent bilan, publié à 16 heures, faisait état de 110 000 foyers privés d'électricité. Dans les secteurs les plus touchés, en Normandie et en Picardie, la situation ne devrait pas être réglée avant samedi soir. Ailleurs, tous les foyers devraient retrouver le courant dans la nuit de vendredi à samedi. Au plus fort de cette tempête, plus de 330 000 foyers ont été privés d'électricité.

Des dégâts après la tempête

Au lendemain du passage de la tempête Egon, l'Office national des forêts déconseille au public de se rendre dans les forêts d'Ile-de-France, de Normandie, des Hauts-de-France et des Ardennes. Les vents forts ont entraîné des dégâts et il faudra plusieurs jours pour les évaluer et sécuriser les sites. Tous les événements organisés ce week-end en forêt dans ces régions ont été annulés par l'ONF.

En Seine-Maritime, les vents violents ont causé l'arrêt de l'unité numéro 1 de la centrale nucléaire de Paluel. Des vents soufflant jusqu'à 145 km/h ont été enregistrés sur le site, localisé sur le littoral, entre Dieppe et Fécamp. EDF prévoit un redémarrage samedi en fin de journée.