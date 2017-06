Haute-Loire : trois personnes portées disparues après de violentes intempéries

Trois personnes sont portées disparues en Haute-Loire après les violents orages qui ont touché le département dans la soirée du mardi 13 juin, a indiqué mercredi matin à franceinfo Éric Maire, le préfet du département. Les recherches devaient reprendre au lever du jour mercredi.

Deux kayakistes parmi les disparus

Les trois personnes portées disparues sont le conducteur d'un tracteur et deux personnes venues faire du kayak mardi après-midi dont les autorités ont retrouvé le véhicule sur le parking d'un camping.

"Les recherches ont duré une bonne partie de la nuit sans succès et elles vont reprendre ce matin (mercredi) au lever du jour", a indiqué le préfet. Une évaluation des dégâts matériels, potentiellement importants pour les infrastructures, sera menée dans un second temps.

Plus de 100 interventions des pompiers

Cent cinquante personnes ont été mises en sécurité dans deux communes du sud du département, a également indiqué le préfet. Elles ont pu rejoindre leur domicile après la décrue. Un certain nombre de voitures ont été emportées et des maisons inondées, notamment dans le sud du département. Les pompiers ont réalisé plus de 100 interventions et contribué à mettre en sécurité plusieurs personnes.