DIRECT. Une vague de froid inédite depuis cinq ans s'abat sur la France

Ce qu'il faut savoir

C'est le jour où il ne faut pas oublier son bonnet et ses gants. Une vague de froid inédite depuis cinq ans s'installe dès mardi 17 janvier, et pour plusieurs jours, sur la France. Une situation qui pousse les autorités et les associations à la mobilisation.

Froid Venu du Nord-Est. Alimentée par un air glacial et sec venu d'Europe centrale, cette vague arrivera par le nord-est et s'accentuera encore mercredi, renforcée par la bise, annonce Météo France.

La Corse en alerte. L'île est toujours placée en vigilance orange neige-verglas. Les établissements scolaires seront fermés mardi, sauf à Ajaccio et Bastia. Les liaisons ferroviaires et la circulation des poids lourds sont suspendues. La vigilance orange aux avalanches est en revanche levée dans le Sud-Ouest.

Mesures de prévention. Le gouvernement a mis en place un "pilotage national quotidien" pour anticiper les besoins. Un "bilan quotidien des besoins" doit être établi par les préfets. Quant à l'approvisionnement en électricité, le gestionnaire du réseau de transport (RTE) a assuré que les besoins de la France seraient assurés mardi, mais qu'il pourrait être amené à déclencher des mesures exceptionnelles mercredi.

Vague modérée par rapport à 2012. Cette année-là, l'épisode avait duré deux semaines et battu de nombreux records. Rien de tel attendu cette fois-ci, même si des records localisés tomberont peut-être. Rien à voir non plus avec les vagues "historiques" de février 1956 ou janvier 1985.