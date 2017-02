DIRECT. Quatre départements de l'ouest de la France placés en vigilance orange pour vents et vagues-submersion

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: Midi déjà ! Les estomacs gargouillent et c'est l'heure du point sur l'actu :



• C'est une révélation d'"Envoyé spécial". Dans une vidéo publiée en 2007, Penelope Fillon affirmait ceci : "Je n'ai jamais été son assistante, ou quoi que ce soit de ce genre-là". Rendez-vous à 20h50 sur France 2 pour voir les extraits de ce document exclusif. A droite, des voix s'élèvent pour réclamer le retrait de sa candidature.



Le Finistère est placé en alerte orange aux vagues et à la submersion. Météo France annonce une fin de semaine tempétueuse sur le quart nord-ouest du pays.





Le premier suspect à s'être rendu, dans l'enquête sur le meurtre d'un lycéen devant un lycéen professionnel du 20e arrondissement de Paris, a reconnu être l'auteur des coups de couteau qui ont touché la victime, selon une source judiciaire jointe par franceinfo. Pour autant, ce jeune homme a affirmé qu'il ne voulait pas tuer le lycéen.





• La grève à l'appel de la CGT-Cheminots perturbe fortement le trafic des trains express régionaux (TER) sur la Côte d'Azur, avec seulement un train sur quatre sur plusieurs lignes et un sur deux entre Marseille et Nice. Le syndicat entend protester contre le nouveau régime de travail des cadres de la SNCF, le gel des salaires et la baisse des effectifs.

: Le phénomène doit débuter à 19 heures ce soir dans le Finistère. Météo France annonce une fin de semaine tempétueuse sur le quart nord-ouest du pays. Des premières rafales pouvant atteindre 120 ou 130 km/h vont atteindre une partie du littoral atlantique du sud de la Bretagne aux Pays de la Loire, aujourd'hui.

: Le Finistère est placé en alerte orange aux vagues et à la submersion.