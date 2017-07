Des orages de grêle font des dégâts dans plusieurs départements samedi

De gros orages de grêle ont fait des dégâts samedi 22 juillet dans les départements de la Loire, de l'Isère et de l'Ardêche, rapportent France Bleu Drôme-Ardèche, France Bleu Saint-Etienne Loire et France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

Plus de 23 000 éclairs sur Rhône-Alpes + Haute-Loire avec des #orages incessants cet après-midi et ce soir à l'avant d'un front froid. pic.twitter.com/YNZEoYJ4V8 — Keraunos (@KeraunosObs) 22 juillet 2017

En Loire et Haute-Loire

Un gros orage de grêle s'est abattu vers 14h30 samedi sur les départements de la Loire et de la Haute-Loire. Les pompiers sont intervenus une dizaine de fois, principalement pour des caves inondées.

Grêle abondante localement sur les plateaux de Haute-Loire ce samedi. Photo de David Bouvier. #Auvergne pic.twitter.com/cAvsXRGQ1s — Keraunos (@KeraunosObs) 22 juillet 2017

La grêle abondante à défaut d'être grosse sur les plateaux de #HauteLoire hier. Photo Elsa Saby #orage pic.twitter.com/u9bVg5ukSJ — Keraunos (@KeraunosObs) 23 juillet 2017

Vers 15h la foudre est tombée à Saint-Étienne sur le toit d'une maison de 200m², embrasant la toiture. L'incendie n'a pas fait de blessé, précise France Bleu Saint-Etienne Loire.

Vers 17h30, la foudre a également mis le feu au toit d'une maison à Périgneux, au lieu-dit Dicles. Le bâtiment a entièrement pris feu. Une quinzaine de pompiers ont mis deux heures pour lutter contre les flammes. Au total 70 m2 de toiture et de plancher ont été détruits, la famille qui occupait la maison a été relogée chez des proches.

Orages dans la Loire : la foudre tombe sur deux maisons, des magasins inondéshttps://t.co/5wTUymCNDP pic.twitter.com/XrIKXQfzvZ — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) 23 juillet 2017

En Isère

Dans l'Isère, entre 19 heures et 20h30, les pompiers ont réalisé une quarantaine d'interventions, principalement pour des tuiles envolées, des vitres de toit brisées et des chutes d'arbres, après des orages accompagnés d'importantes chutes de grêle le long d'un axe allant de Roussillon à Vienne jusqu'à Moirans et Rives en passant par Saint-Laurent-du-Pont. À Réaumont, un arbre s'est abattu sur une ligne de 20 000 volts privant d'électricité une colonie de vacances toute proche ainsi qu'un centre équestre, indique France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans l'Ardèche

De forts orages localisés se sont aussi abattus entre 21h et 23h dans le Nord de l'Ardèche faisant quelques dégâts notamment à Silhac où les champs de maïs ont été ravagés, indique France Bleu Drôme-Ardèche. Il est tombé 25 à 30 centimètres de grêle. Les pompiers ont dû intervenir au lieu-dit Le Pâturage où une voiture s'est retrouvée bloquée dans une congère de grêle. Au volant, une personne handicapée qui n'était pas blessée. Elle a été dégagée par les pompiers vers 00h30.



Vers Tournon, des poteaux électriques et des arbres sont tombés. À Annonay, quelques caves ont été inondées les pompiers rapportent une dizaine d'interventions sans trop de gravité.