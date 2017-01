CARTE. Vous avez froid ? Pourtant, les températures de ces jours-ci sont loin des records

Brrr... Le thermomètre est passé en-dessous de 0 °C dans la grande majorité de la France métropolitaine, avec l'arrivée d'une vague de froid, mardi 17 janvier, la plus forte ressentie depuis 2012. Vous frissonnez ? Pourtant, les températures minimales prévues pour les jours à venir sont loin d'atteindre les records historiques.

En nous basant sur les données diffusées par Météo France, nous avons dessiné la carte des températures les plus basses jamais enregistrées en métropole dans les 147 stations de mesure principales (hors haute montagne). La température la plus basse a été atteinte dans la station de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) en février 1929, avec -29 °C : rien à voir avec les -6 °C et -8 °C attendus mercredi et jeudi dans la ville.

D'après les données archivées par Météo France depuis l'ouverture de chaque station (à la fin du XIXe siècle, pour les plus anciennes), la température de -20 °C a été dépassée dans une quarantaine de sites, notamment lors des hivers 1956 et 1985. Cliquez sur les stations pour connaître les détails des records enregistrés, la normale saisonnière de la température minimale et les prévisions de Météo France pour mercredi 18 et jeudi 19 janvier 2017.