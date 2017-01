DIRECT. Tempête : 237 000 foyers privés d'électricité après une nuit de vents violents

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: Le ministre a appelé à la "prudence absolue" dans les onze départements du quart nord-ouest du pays placés en vigilance orange pour neige-verglas. Une petite cinquantaine de personnes ont été blessés légèrement, a indiqué Bruno Le Roux, depuis le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises.

: Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux effectuait ce matin un point avec les autorités locales du nord de la France après les perturbations météo, rapporte un journaliste sur Twitter.

: 237 000 foyers sont privés d'électricité après les vents violents qui ont soufflé hier, et 4 452 interventions ont eu lieu, indique le ministère de l'Intérieur.

: Attention si vous habitez autour de la Manche : Météo France a placé onze départements en vigilance orange pour neige-verglas : Aisne, Calvados, Eure, Manche, Mayenne, Nord, Orne, Pas-de-Calais, Sarthe, Seine-Maritime et Somme. La situation devrait s'améliorer en milieu de matinée. Retrouvez les prévisions dans notre rubrique dédiée.



: Les transports scolaires ont été annulés dans les Ardennes, l'Aisne, la Somme, le Nord, le Pas-de-Calais et la Meuse, @anonyme. J'en profite pour signaler à nos lecteurs la fermeture de l'A13 dans le sens Cherbourg-Paris à hauteur des Authieux-sur-Calonne, non loin de Trouville, en raison d'un accident. La situation devrait bientôt revenir à la normale, mais Bison futé conseille aux automobilistes de sortir au niveau de l'échangeur A13/A132.

: Dans quels départements les transports scolaires sont-ils suspendus ? Merci d'avance

: Il semble que la situation soit normale pour l'instant, . Attention tout de même : sur Twitter , Paris Aéroport conseille aux voyageurs de vérifier leur temps de trajet pour se rendre à l'aéroport en raison des conditions météo. Un outil est disponible pour cela sur leur site internet.

: Bonjour, je prends l'avion aujourd'hui à Roissy, savez vous si des perturbations sont prévues suite à la tempête ? Merci à vous,

: Voici le détail des coupures de courant communiqué par Enedis (ex-ERDF). Les coupures d'électricité concernent essentiellement 70 000 foyers en Picardie, 65 000 en Normandie, 17 000 dans le Nord-Pas-de-Calais, 13 000 dans la région Centre, 12 000 en Champagne-Ardennes et 9 700 en Lorraine.

: Commençons sans tarder par un premier point sur l'actualité :



Des désaccords, mais des échanges plutôt courtois. Les candidats de la primaire de la gauche ont débattu hier lors du premier des trois débats de la campagne. Voici ce qu'il faut retenir de cette soirée.



• Légère amélioration sur le front de la météo ce matin. Seuls onze départements autour de la Manche sont placés en vigilance orange par Météo France en raison de la neige et du verglas. Environ 230 000 foyers restent privés d'électricité en raison des vents violents qui ont soufflé hier.



• L'Assemblée nationale a voté de façon inattendue hier soir l'obligation d'installer des caméras de surveillance dans les abattoirs à partir de 2018, souhaitée par les radicaux de gauche et les associations de protection animale.



• Le Français Thomas Pesquet, qui séjourne dans la Station spatiale internationale depuis bientôt deux mois, effectuera tout à l'heure sa première sortie dans l'espace pour installer de nouvelles batteries. On a hâte pour lui.



: 230 000 foyers sont privés d'électricité en France en raison des vents violents, selon un nouveau bilan communiqué par Enedis.