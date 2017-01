EN IMAGES. Des dégâts, des bourrasques, de la neige et des vagues : la tempête Egon vue par les internautes

La tempête Egon a laissé des traces. Dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 janvier, cette "forte tempête hivernale" a fait un mort dans le Sud-Est et causé des dégats dans le Nord. Vendredi à 17 heures, environ 110 000 foyers sont encore privés d'électricté.

Après avoir levé la vigilance orange sur la quasi-totalité du territoire vendredi matin, Météo France l'a rétablie à la mi-journée dans dix départements pour neige et verglas (Ain, Ardennes, Côte-d'Or, Doubs, Isère, Jura, Haute-Marne, Meuse, Haute-Saône et Territoire-de-Belfort). Voici des images publiées par des internautes sur les réseaux sociaux, qui attestent de la violence du phénomène.

Des dégâts importants

Chutes d'arbres, ruptures de câbles et toitures envolées ont entraîné plus de 1 000 interventions des pompiers dans l'Aisne, l'Oise, la Somme et les Ardennes, placés en vigilance rouge jeudi. Dans l'Aisne, la rosace de la célèbre cathédrale de Soissons a été largement endommagée par les vents violents. Les dégâts et les chutes d'arbres ont également touché la Normandie.

La rosace de la cathédrale de #Soissons a pris un méchant coup de vent (l'orgue aussi) :( (photo don Vincent Claverie sur Fb) pic.twitter.com/IKmonFVcP3 — Delphine (@DelphineLaNuit) 12 janvier 2017

Après la tempête #windyday #150kmh #normandy #honfleur #trees #winter #tempete #portail #gate #cotedegrace #neighborhood Une photo publiée par Brigitte Mercier (@beehome_guest_house) le 13 Janv. 2017 à 4h15 PST

Après la tempête, les dégâts sur la promenade du Vieux Quai à Sept-Îles. pic.twitter.com/CRvwfU1E8I — Berube Brigite (@BerubeBrigite) 31 décembre 2016

Des rafales impressionnantes

Des chutes de neige, de pluie, parfois de grêle et bien sûr des rafales de vent : les images de cette "forte tempête hivernale" sont impressionnantes. Le vent a atteint dans la nuit 146 km/h à Dieppe (Seine-Maritime), 138 km/h à Octeville près du Havre, 134 km/h à Méraulte (Somme) et à Cerisy (Manche), 133 km/h à Caen (Calvados), 108 km/h à Rouen (Seine-Maritime) et 102 km/h à Orly (Val-de-Marne).

Qu'entendent-ils par alerte rouge ?

Il fait beau ici moi je trouve. #Tempete #Ardennes pic.twitter.com/bbos8dD6D5 — MiKa (@MiKanux) 13 janvier 2017

Des vagues monstrueuses

D'impressionnantes vagues se sont aussi formées sur le littoral des côtes de la Manche et de l'Atlantique, comme le montrent notamment les images tournées à Saint-Guénolé, dans le Finistère, dans la dernière vidéo.