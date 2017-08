DIRECT. Treize départements du Sud-Est sont toujours en vigilance orange pour canicule

Ce qu'il faut savoir

Treize départements du Sud-Est sont toujours en vigilance orange pour canicule, jeudi 3 août, annonce Météo-France. Les températures maximales devraient atteindre 36 à 39°C, voire localement 40°C, et aucune baisse sensible n'est attendue pour vendredi et samedi.

Treize départements sont en vigilance orange à la canicule : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, le Gard, la Haute-Corse, la Drôme, l'Isère, le Rhône, le Var et le Vaucluse. La fin de cet épisode est prévue "au plus tôt" vendredi à 7 heures.

De très fortes températures. Mercredi, à 15h30, Météo-France a relevé 38,8°C à Montclus (Gard), 39,7°C à Ponte-Leccia (Haute-Corse), 40,1°C à Cogolin (Var), 40°C à Carpentras (Vaucluse) et 40,2°C à Puget (Alpes-maritimes). Aucune baisse sensible n'est attendue pour vendredi et samedi.