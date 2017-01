DIRECT. Neige-verglas : 18 départements du nord de la France maintenus en vigilance orange

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Froid oblige, certains internautes se réveillent ce matin sous la neige. Ils publient sur Twitter des images.

: "Hollande a un bilan de chef de guerre qu'il faut saluer, notamment pour l'intervention au Mali. Mais pour la Syrie, il s'est retrouvé exclu des discussions, ce n'est pas un bilan positif."



Invité des "4 Vérités" de France 2, Benoist Apparu évoque la visite de François Hollande en Irak.

: C'est un procès très attendu qui doit s'ouvrir aujourd'hui à Paris. Le fils du président de Guinée équatoriale, Teodorin Obiang, également vice-président du pays, est poursuivi pour blanchiment d'abus de biens sociaux, blanchiment de détournement de fonds publics, blanchiment d'abus de confiance et de corruption. La défense a d'ores et déjà prévu de demander un report du procès dit des "biens mal acquis".





: Petit événement dans le monde de l' avec la renaissance, hier, d'une équipe historique : l'ArmaTeam. Recréée par des anciens de Millenium, l'une des plus anciennes structures du secteur, l'ArmaTeam a embauché en CDI des joueurs de Hearthstone et de Starcraft 2. Des équipes de Counter Strike et d'Overwatch pourraient suivre.

: Deux mois après le démantèlement de la "jungle" de Calais, les migrants sont toujours là, moins nombreux. Certains sont revenus, d'autres ne sont jamais vraiment partis. Notre journaliste Raphaël Godet a pu se rendre dans une famille qui héberge clandestinement des migrants.







: Très froid au Nord, plus clément au Sud... La météo du jour divise clairement la France en deux. Retrouvez les prévisions dans notre rubrique dédiée.



Le matin :







L'après-midi :







: Le président de la République s'est adressé, il y a quelques minutes, aux militaires français présents à Bagdad, rapportent des journalistes présents sur place. Il indique que la France compte s'investir avec l'armée irakienne dans la bataille de Mossoul.

: Et terminons notre tour des kiosques avec la une de L'Equipe, qui donne des frissons aux supporters de l'OM. La nouvelle direction du club souhaiterait profiter du mercato hivernal, ouvert jusqu'à la fin du mois, pour faire revenir Dimitri Payet au Vélodrome. L'opération pourrait se conclure aux alentours de 30 à 40 millions d'euros. Une somme élevée pour un joueur de 29 ans, mais qui ne semble pas rebuter l'état-major marseillais.







: C'est aujourd'hui que démarre la 39e édition du Dakar. Quelque 318 véhicules s'élanceront à midi (heure de Paris) d'Asuncion, au Paraguay, pour tenter de rejoindre Buenos Aires (Argentine). Parmi les concurrents se trouve un sportif pas comme les autres : Philippe Croizon, le célèbre nageur amputé des quatre membres. Nos confrères de Radio France l'ont rencontré.











: La Voix du Nord met à sa une la "pagaille" causée par le verglas dans la région, où "les chutes en série ont entraîné un encombrement des urgences". Rappelons que 18 départements sont placés en vigilance orange par Météo France.









: "L'essentiel, c'est qu'on ait des bureaux de vote à proximité partout. Aucun électeur n'aura à faire une heure de voiture pour voter."



Le premier tour de la primaire de la gauche aura lieu dans 20 jours tout pile. Christophe Borgel, chargé par le Parti socialiste d'organiser le scrutin, explique à notre collègue Louise Bodet que le nombre de bureaux de vote se situera entre "7 500 et 8 000". Un total inférieur à celui de la primaire de la droite (10 228).

: Commençons notre tour des kiosques avec la une du Figaro. Le quotidien, qui publie les vœux du président de son groupe, Serge Dassault, consacre la moitié de sa première page à l'attentat survenu lors du Nouvel An à Istanbul.









: Sa visite, dont le programme a été tenu secret jusqu'au dernier moment, bénéficie d'une sécurité maximale, deux jours après un attentat revendiqué par l'organisation terroriste, qui a fait près de 30 morts sur un marché de Bagdad.

: François Hollande est donc arrivé peu avant 5h30 (heure de Paris) à Bagdad, pour rendre visite aux forces françaises engagées dans la lutte contre l'organisation Etat islamique. Il est accompagné de Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. Il est, à ce jour, le seul dirigeant majeur de la coalition internationale à s'être rendu en Irak depuis le lancement de cette coalition, il y a deux ans et demi.

: On commence sans plus tarder par le premier point sur l'actualité de la journée :



• C'est une visite sous très haute sécurité. François Hollande est arrivé, ce matin en Irak, pour une visite en pleine offensive contre le groupe Etat islamique.



• La chasse à l'homme continue en Turquie. L'assaillant, qui a semé le chaos lors du Nouvel An en tirant sur les gens dans une boîte de nuit huppée d'Istanbul, reste introuvable. Au moins 39 personnes, dont une Franco-Tunisienne, sont mortes.



• L'année s'ouvre dans le froid : 18 départements du Nord de la France sont toujours placés, ce matin, en vigilance orange à la neige et au verglas par Météo France.





• Le bilan chiffré des incidents du Nouvel An, communiqué par le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux : 450 arrestations et 650 véhicules brûlés dans la nuit de la Saint-Sylvestre.

: Bonjour à toutes et à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! Je suis heureux de vous retrouver pour suivre l'actualité de ce lundi matin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, commentaires et bonnes infos dans la zone "réagir".



Je vous propose de commencer l'année en musique avec No Woman, du groupe Whitney. Vous aimez ?