DIRECT. L'ouragan Irma, qui se dirige vers les Antilles françaises, passe en catégorie maximale de 5, des vents de 250 km/h attendus

Ce qu'il faut savoir

L'ouragan Irma passe désormais en catégorie 5, soit le maximum sur l'échelle qui mesure ces phénomènes a annoncé, mardi 5 septembre, le Centre américain des ouragans (NHC). Une information confirmée par Météo France à franceinfo. Le prévisionniste annonce des vents pouvant atteindre 250 km/h à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. L'ouragan devrait toucher la Guadeloupe dans la nuit de mardi à mercredi, avant Haïti et la Floride. Suivez sur franceinfo notre direct.

Les écoles et administrations fermées en Guadeloupe. En Guadeloupe, les établissements scolaires, à peine rouverts pour la rentrée lundi, seront fermés mardi et mercredi, ont annoncé les autorités locales. Par ailleurs, les administrations publiques seront fermées mercredi. Le préfet recommande aux entreprises privées de faire de même "afin de laisser les routes dégagées pour la circulation des secours".

Des habitations évacuées. Les "habitations situées sur les côtes basses ou en bord de falaise" seront évacuées, en raison d'un risque "d'inondation" mais aussi "de l'érosion des falaises pouvant entraîner des effondrements". Les personnes concernées seront relogées notamment dans des gymnases ou des abris mis à disposition par les communes, a indiqué la préfecture, représentant l'Etat français.

A Saint-Barthélemy, "une situation du plus haut risque". Dans les îles antillaises de Saint-Barthélmy et Saint-Martin, qui risquent d'être particulièrement touchées, la rentrée scolaire n'a pas eu lieu lundi. La représentante de l'Etat français, Anne Laubies, a évoqué une "situation du plus haut risque pour 11.000 personnes, dans la plus haute hypothèse" et annoncé un passage en alerte rouge cyclonique, synonyme de confinement de la population, mardi à midi.