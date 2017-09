VIDEOS. L'ouragan Irma filmé en Floride par des webcams

Elles permettent d'observer l'avancée d'Irma. Quatre webcams filment et diffusent en direct l'avancée de l'ouragan en Floride. Gigantesque dépression de la taille du Texas, Irma oscille entre la catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle d'intensité des cyclones tropicaux, et la catégorie 3, avec des vents soutenus de 240 à 295 km/h, selon les données du Centre américain des ouragans (NHC).

>> Ouragans Irma et José : suivez l'évolution de la situation dans notre direct

Irma a fait ses premières victimes dans le sud et l'ouest de la Floride avec trois personnes tuées dans des accidents de voiture manifestement provoqués par les vents violents et les pluies intenses.

Au total 6,3 millions d'habitants ont reçu l'ordre d'évacuer la Floride, battue pendant la nuit de samedi à dimanche par les vents et menacée par une mer déchaînée. L'état d'urgence en vigueur en Floride, Géorgie et Caroline du Sud a été étendu à la Virginie plus au nord.