VIDEO. "Un monstre nous est tombé sur la tête" : à Saint-Martin, des habitants ont "tout perdu"

Au lendemain du passage de l'ouragan Irma, les habitants de Saint-Martin ont pris la mesure des dégâts, jeudi 7 septembre. "J'avais mis sur les tables tous mes frigos, et ça n'a pas suffi, malheureusement, constate une restauratrice, de retour dans son commerce. Tout est mort, tout a disparu. C'est un monstre qui nous est tombé sur la tête. J'ai tout perdu, ma maison, mon business. On n'a plus rien."

"Du jamais vu"

Un homme se remet tout juste du choc de l'ouragan. "J'ai fait quelques cyclones, mais là, comme ça, c'est du jamais vu", assure-t-il. Aux scènes de désolation s'ajoute le risque de voir de nouveaux bâtiments s'effondrer. Des pillages ont été observés à plusieurs endroits, ce qui renforce l'inquiétude des habitants sinistrés. "Après avoir pillé les magasins et les entrepôts, ils vont venir piller les particuliers", redoute une femme.