VIDEO. Un chasseur d'ouragans filme son avion pris dans le déluge d'Irma

Attachez vos ceintures, nous entrons dans une zone de turbulences exceptionnelles. L'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique a publié, mardi 5 septembre, une vidéo filmée depuis l'un de ses avions de "chasseurs d'ouragans" pris dans l'ouragan Irma au-dessus de la Barbade. On y voit l'appareil, confronté à de fortes secousses, affronter le déluge avec une visibilité très réduite.

Partagées plus de 4 000 fois, mercredi, sur Twitter, ces images ont impressionné les internautes. Certains ont salué le "courage" de l'équipage, qui a défié l'ouragan pour des relevés scientifiques sur le phénomène. Un autre a qualifié ces "chasseurs d'ouragans" de "véritables héros américains", dont "le dévouement pour le bien-être des citoyens américains est extraordinaire et sans précédent".

No words. Truly amazing. Your dedication to our US citizens’ welfare is extraordinary and unparalleled. You are all TRUE AMERICAN HEROS!!