VIDEO. Ouragans : suivez en direct l'évolution des trajectoires d'Irma et José

Saint-Martin et Saint-Barthélemy respirent, mais la Floride retient son souffle. Les îles françaises avaient été placées samedi 9 septembre en "alerte maximale", avec confinement des populations à l'approche de José. Mais ce puissant ouragan de catégorie 4 est passé plus loin que prévu de ces deux îles, a annoncé Météo France. Un soulagement pour les habitants qui doivent faire face à des dégâts considérables.

Mais la tension ne retombe pas pour autant car l'ouragan Irma, lui, remonte en catégorie 4 en s'approchant de l'archipel des Keys, en Floride, a annoncé dimanche 10 septembre, le Centre américain des ouragans (NHC). Face à des vents qui pourraient dépasser les 200 km/h 6,3 millions d'habitants - plus du quart de la population - de la Floride ont eu l'ordre d'évacuer. Franceinfo vous propose de suivre en direct la course de ces deux ouragans via une carte produite par windy.com qui se base sur les données du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT).