VIDEO. Ouragan Irma : "Rien n'a été anticipé", critique Marine Le Pen

La présidente du Front national, Marine Le Pen, a mis en cause l'exécutif pour sa gestion de la catastrophe causée par l'ouragan Irma. Samedi 9 septembre, depuis Brachay (Haute-Marne), elle a notamment estimé que les "moyens de secours et de maintien de l'ordre [étaient] tout à fait insuffisants".

En préambule à son discours de rentrée politique, elle a exprimé "la solidarité la plus sincère et la plus totale à nos compatriotes antillais confrontés à la mort, à la dévastation et maintenant aux pillages et au chaos".

"Rien n'a été prévu"

"Soyons, face aux drames que vivent nos compatriotes des Antilles, encore la voix de la vérité : rien n'a été prévu, rien n'a été anticipé. Les moyens de secours et de maintien de l'ordre sont tout à fait insuffisants, l'effondrement de nos moyens militaires, le nombre dérisoire de bâtiments de la marine ne permet pas la réponse que devrait être celle d'une grande et puissante nation comme la France", a jugé Marine Le Pen.

La députée du Pas-de-Calais a ajouté que "les compatriotes de Saint-Martin privés de tout se voient encore volés et menacés dans leur existence même par des bandes criminelles, obligés d'organiser leur propre défense alors même qu'un nouveau cyclone arrive". "Etre français dans un territoire français doit postuler un niveau de soutien, de solidarité et de protection qu'aujourd'hui, face à cette catastrophe, le gouvernement est incapable d'assurer", a ajouté la présidente du FN.