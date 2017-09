VIDEO. Ouragan Irma : "Réunissons tous nos moyens parce le pire est devant nous" prévient Nicolas Hulot

Le bilan provisoire est toujours de neuf morts et sept disparus, vendredi 8 septembre après le passage de l'ouragan Irma dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, selon le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Pour Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, "le pire est devant nous" si tous les efforts ne sont pas consentis pour lutter contre réchauffement climatique. Il était l'invité du journal de 20 heures de France 2 .

Face à l'ampleur de la catastrophe dans les îles françaises des Antilles, qui ont subi des dégâts considérables, Nicolas Hulot exprime d'abord la solidarité de la France, mais insiste : "Chacun mesure que c'est pour longtemps qu'il va falloir mettre tous les moyens pour aider les habitants de ces îles."

L'ouragan José attendu dans les prochains jours

Avec l'arrivée prochaine de l'ouragan José, qui suit Irma de quelques jours (mais qui ne devait pas toucher directement Saint-Martin et Saint-Barthélemy), le ministre devient alarmiste : "Un malheur ne vient pas seul (...) Ce que m'inspire cet évènement, c'est que ça nous confronte d'abord à notre vulnérabilité et aux limites de notre vieille condition humaine (...). Que tous ça nous serve de leçon (...) Réunissons toutes nos intelligences, tous nos moyens, parce que le pire est devant nous."

