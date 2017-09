VIDEO. Après l'ouragan Irma, l'appel au secours d'un habitant de Saint-Martin : "On est abandonnés. Aidez-nous !"

"Cela ne se passe pas bien du tout à Saint-Martin." Dans une vidéo mise en ligne vendredi 8 septembre sur Facebook, Hervé Meunier, habitant de cette île des Antilles françaises durement frappée par l'ouragan Irma, lance un appel à l'aide. La vidéo a été mise en ligne par son fils.

"C'est terrible ce qui nous est arrivé. On est abandonnés. Il n'y a personne qui est arrivé. Les militaires ne sont toujours pas sur place, les pompiers ne sont pas sur place, la sécurité civile, la Croix-Rouge... (...) On s'est fait piller pendant quatre jours !" énumère l'homme, en dénonçant le décalage entre les annonces relayées depuis la France et la réalité sur le terrain.

Cet habitant du quartier de Concordia, dans la ville de Marigot, s'inquiète de l'arrivée prochaine de José, l'ouragan de catégorie 4 qui se dirige vers le nord des Antilles. "Là, on va crever la dalle, c'est une chose. Mais d'abord, on pense à demain matin, à 8 heures, on va prendre encore un cyclone, s'alarme Hervé Meunier. Dépêchez-vous, venez nous aider, c'est bien de passer avec des hélicoptères, mais on n'a vu personne sur place."