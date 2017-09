VIDEO. Ouragan Irma : les premières images de Saint-Martin vue du ciel

L'ouragan Irma a causé "des dégâts énormes" dans la partie néerlandaise de Saint-Martin, a déclaré, jeudi 7 septembre, le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte. Le ministère néerlandais de la Défense a diffusé des images aériennes tournées depuis un hélicoptère, alors qu'"il n'est pas possible d'atteindre l'île actuellement en raison des dégâts énormes causés à l'aéroport et au port". Aucun mort n'est à déplorer côté néerlandais, alors qu'on compte huit morts côté français, plus un neuvième dans l'île voisine de Barbuda.

"L'aéroport français fonctionne, a indiqué sur franceinfo le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, jeudi. Ça veut dire qu'on va pouvoir, ce matin, commencer à acheminer un certain nombre de moyens depuis la Guadeloupe, qui va être notre base arrière, et à partir de laquelle va être organisée la logistique pour porter secours aux deux îles."